07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi
Türkiye, İtalya ve ABD gibi pek çok ülkede etkisi sürdüren yangın felaketi Yunanistan'ın başkenti Atina'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen yangın nedeniyle birçok bölgede tahliye emri verildi. Yangınlarda onlarca ev, iş yeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu.
Giriş Tarihi: 06.08.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 12:01
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