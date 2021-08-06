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Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Türkiye, İtalya ve ABD gibi pek çok ülkede etkisi sürdüren yangın felaketi Yunanistan'ın başkenti Atina'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen yangın nedeniyle birçok bölgede tahliye emri verildi. Yangınlarda onlarca ev, iş yeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Giriş Tarihi: 06.08.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 12:01
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Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde devam eden orman yangınları rüzgarın etkisi ile yeniden alevlenirken, birçok bölgede tahliye emri verildi.

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Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150'den fazla orman yangını çıktı. Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi.

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Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Atina'nın kuzey kesimlerinde rüzgarların etkisi ile dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, yetkililer Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos ve Ippokrateios Politeia banliyölerinin yanı sıra yakınlardaki Malakasa göçmen kabul merkezindeki sığınmacıların tahliyesini emretti.

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Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Alevlerin ormanlık alandan yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere doğru hızla yayıldığı kaydedilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile 10 helikopter ve 7 uçağın müdahale ettiği aktarıldı.

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Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısı için yarın "aşırı yangın uyarısı" yayınladı.