Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

Türkiye, İtalya ve ABD gibi pek çok ülkede etkisi sürdüren yangın felaketi Yunanistan'ın başkenti Atina'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen yangın nedeniyle birçok bölgede tahliye emri verildi. Yangınlarda onlarca ev, iş yeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu.