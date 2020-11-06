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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Kuzey Kore'ye yapılan turistik seyahatler genellikle devlet görevlileri tarafından titizlikle planlanıyor. Ülkenin turizm sektörü tamamen devletin kontrolü altında. İşte Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:53
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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Kuzey Kore'ye yapılan turistik seyahatler genellikle devlet görevlileri tarafından titizlikle planlanıyor. Ülkenin turizm sektörü tamamen devletin kontrolü altında. Turistler, devlet mihmandarlarının yakın takibinde tutuluyor. Ziyaretçilerin yalnızca önceden "onaylanmış" yerlere gitmelerine izin veriliyor. Bir başka deyişle, ülkeyi ziyaret eden hemen herkese aynı gezi programı uygulanıyor.

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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Ancak geçen ilkbaharda Avustralyalı yazar James Scullin ve fotoğrafçı Nicole Reed, Pyongyang'da geçirdikleri beş gecede, 11 uluslararası oteli ziyaret etme imkanına kavuştu. İzlenimlerini ve çektikleri fotoğrafları "Pyongyang Otelleri" adını verdikleri bir kitapta bir araya getirdiler.

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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Aynı zamanda bir tur rehberi de olan Scullin, Pyongyang'ı toplam sekiz kez ziyaret etmiş. BBC'ye verdiği mülakatta, aslında otellerin turistlerin her anının çok da organize edilmediği, daha rahat yerler olduğunu söylüyor.

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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Otellerin mimari yapısı ve iç mekan tasarımları, dünyanın geri kalanıyla bağlarını koparmış bu ülkeyle ilgili ilginç ipuçları sunuyor ve turistlerin hoş zaman geçirmesini sağlıyor.

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Kuzey Kore'den çok ilginç görüntüler! Turistler...

Kuzey Kore'deki otellerin sahibi de devlet. Dolayısıyla markalaşma ya da reklam gibi faaliyetlere pek rastlanılmıyor. Scullin, Pyongyang otellerini "eski dönemlerin iyi korunmuş yadigarları" olarak tanımlıyor.