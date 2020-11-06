ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti

ABD başkanlık seçiminde büyük kaos yaşanıyor. Trump ve Biden taraflarından 'seçimi biz kazandık' açıklamaları geldi. Sokakların karışmaya başladığı ABD'de son gelişmeleri yine ortalığı hareketlendirdi. Seçimin kaderini belirleyecek en kritik iki eyalette Demokrat aday Biden Başkan Trump'ı yakaladı, Arizona'da ise tam tersi bir durum ortaya çıktı. Trump ekibinin açtığı davaların sonucu belli olurken, Amerikan televizyonları kimsenin beklemediği bir adım attı.