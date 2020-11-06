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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti

ABD başkanlık seçiminde büyük kaos yaşanıyor. Trump ve Biden taraflarından 'seçimi biz kazandık' açıklamaları geldi. Sokakların karışmaya başladığı ABD'de son gelişmeleri yine ortalığı hareketlendirdi. Seçimin kaderini belirleyecek en kritik iki eyalette Demokrat aday Biden Başkan Trump'ı yakaladı, Arizona'da ise tam tersi bir durum ortaya çıktı. Trump ekibinin açtığı davaların sonucu belli olurken, Amerikan televizyonları kimsenin beklemediği bir adım attı.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 11:32
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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti
Çin'den Brezilya'ya, Avustralya'dan Almanya'ya bütün dünyanın soluğunu tutarak izlediği ABD başkanlık seçimlerinde sabaha karşı arka arkaya 'son dakika' gelişmeleri yaşandı.
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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti
59. başkanı belirleyecek altı eyalette oy sayımları sürerken, Demokrat aday Joe Biden cephesinde yüzler gülüyor, Cumhuriyetçi aday Donald Trump cephesinde ise iki kritik eyalette büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti
Söz konusu iki kritik eyalet, toplam 36 delegeye sahip Pennsylvania ve Georgia. Postayla kullanılan oylar sayıldıkça devasa farklar dakikalar geçtikte eridi ve Biden Trump'a yetişti.
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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti
Seçimin kaderini belirleyecek 20 delegeli Pennsylvania'da oyların yüzde 95’i sayıldı, fark 23 bin 953'e indi. Trump, Beyaz Saray'da zafer konuşması yaptığında buradaki fark 650 bindi.
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ABD seçimlerinde büyük şok! Televizyonlar yayını kesti
Biden'ın arayı kapatmasıyla birlikte tüm gözlerin çevrildiği eyalette bugün oy sayımının büyük oranda bitmesi bekleniyor. Pennsylvania’daki seçimleri denetleyen yetkili Kathy Boockvar, eyalette kimin kazandığının belli olmasının biraz daha zaman alacağını açıkladı.