Simpsonlar dizisiyle ABD'deki yemin töreninde yaşanan benzerlikler dikkat çekti

'Bart to the Future' bölümünde Donald Trump'tan sonraki başkan yer verildi. Lisa Simpson'ın başkanlığının konu edildiği bölüm dikkat çekti. "Bart to the Future" bölümü ilk olarak 19 Mart 2000'de yayınlanmış. Bölümde Hintli bir kumarhane yöneticisi, Bart Simpson'a 30 yıl sonra geleceğinin nasıl olacağını söyleniyor.