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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Simpsonlar dizisiyle ABD'deki yemin töreninde yaşanan benzerlikler dikkat çekti Simpsonlar dizisiyle ABD'deki yemin töreninde yaşanan benzerlikler dikkat çekti
Simpsonlar ABD'de yayına çıktığı 17 Aralık 1989 tarihinde itibaren kehanetleriyle gündemden düşmedi. Simpsonlar'ın bölümleri yıllar geçtikçe tek tek yaşandı. Simpsonlar'ın bir bölümünde Lisa'nın giydiği kıyafet ile geçtiğimiz günlerde yemin törenine katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kıyafetinin benzerliği dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:46
Kehanetleriyle ünlü ABD'nin TV dizisi Simpsonlar bu kez de yemin törenindeki detayları bildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde şaşırtıcı bir biçimde dizideki "Başkan Lisa Simpson" a benzeyen bir kıyafet giydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Bart to the Future' bölümünde Donald Trump'tan sonraki başkan yer verildi. Lisa Simpson'ın başkanlığının konu edildiği bölüm dikkat çekti. "Bart to the Future" bölümü ilk olarak 19 Mart 2000'de yayınlanmış. Bölümde Hintli bir kumarhane yöneticisi, Bart Simpson'a 30 yıl sonra geleceğinin nasıl olacağını söyleniyor.
Bu gelecek öngörüsünde Lisa başkanken, Bart serseri ve özenti bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor. 2030'dan bahsedilen bölümde Lisa'nın kıyafeti ile Kamala Harris'ın kıyafetinin benzerliği dikkat çekti.