Her fırsatta dünyayı insan hakları ve demokrasi söylemiyle tehdit eden ABD'nin ikiyüzlü politikası, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ilk kez yayınladığı Guantanamo mahkûmlarının fotoğraflarıyla bir kez daha belgelendi. Irak'tan Afganistan'a sözde demokrasi götürme iddiasıyla İslam coğrafyasını yakıp yıkan Washington yönetiminin, geçen 20 yılda her türlü insan hakları ihlali ve işkenceye başvurmaktan çekinmediği ve bugüne kadar da bu suçlardan hesap vermediği biliniyor.