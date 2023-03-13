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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) hangi platformda, konusu nedir?

965'inci Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) geceye kazandığı 7 ödül ile damga vurdu. İlk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Filmin konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda filminin konusu nedir? İşte 7 dalda Oscar alan Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filmi nereden izlenir, hangi platformda? İşte, film hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:56
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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once Her Şey Her Yerde Aynı Anda hangi platformda, konusu nedir?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi tarafından verilen 95'inci Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film ödülü kazanan Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filmi, günün en çok merak edilenler konuları arasında. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğindeki gecede "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" En İyi Film ödülünü alırken filmin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert En İyi Yönetmen ödülünü paylaştı. Filmin konusu ve nerede yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Everything Everywhere All at Once nereden izlenir, konusu ne? İşte, detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once Her Şey Her Yerde Aynı Anda hangi platformda, konusu nedir?

HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once Her Şey Her Yerde Aynı Anda hangi platformda, konusu nedir?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu:

"Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir."

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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once Her Şey Her Yerde Aynı Anda hangi platformda, konusu nedir?

OYUNCU KADROSU

Michelle Yeoh (Evelyn)

Ke Huy Quan (Waymond)

Jamie Lee Curtis (Deirdre)

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OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once Her Şey Her Yerde Aynı Anda hangi platformda, konusu nedir?

Stephanie Hasu (Joy/Jobu)

James Hong (Gong Gong)

Tallie Medel (Becky Sregor)

Jenny Slate (Big Nose)

Harry Shum Jr (Chad)