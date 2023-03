OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) hangi platformda, konusu nedir?

965'inci Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) geceye kazandığı 7 ödül ile damga vurdu. İlk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Filmin konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda filminin konusu nedir? İşte 7 dalda Oscar alan Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filmi nereden izlenir, hangi platformda? İşte, film hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





