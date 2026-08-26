Nepal'de önce deprem sonra sel felaketi! Çok sayıda ölü ve kayıp var | Dehşet kamerada
Nepal önce deprem ardından yaşanan sel ile adeta felaketi yaşıyor. Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldi. Çok sayıda kişiden haber alınamayan felaketin o anları kameraya anbean yansıdı.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.
Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, 93 kişinin yaralandığı, 93 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.
Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
ÖNCE DEPREM SONRA SEL
Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi.
Khanal, ekiplerin bilgileri doğrulamaya çalıştığını aktardı. Nepal'in yanı sıra Çin'in de büyük zarar gördüğünü söyleyen Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin en ağır etkilenen yerler olduğunu söyledi.
YÜZLERCE KİŞİ KAYIP
Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti.
Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.
Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü'ne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, inşaatı yeni biten bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığını söyledi.
KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLUYOR
Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye, ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.
ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI
Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin, Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.
Şi ayrıca bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.
Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.
Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.