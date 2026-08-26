Nepal'de önce deprem sonra sel felaketi! Çok sayıda ölü ve kayıp var | Dehşet kamerada

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, 93 kişinin yaralandığı, 93 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

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ÖNCE DEPREM SONRA SEL

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi.

Khanal, ekiplerin bilgileri doğrulamaya çalıştığını aktardı. Nepal'in yanı sıra Çin'in de büyük zarar gördüğünü söyleyen Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin en ağır etkilenen yerler olduğunu söyledi.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti.