ABD İngiltere arasında Diego Garcia gerilimi! Dünya üçüncü dünya savaşının eşiğinde mi?

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 15:37 ahaber.com.tr - Özel Haber

Ortadoğu'daki gerilim kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'nun derinliklerine sıçradı. İran'ın, ABD ve İngiltere'nin stratejik kalesi olan Diego Garcia üssünü orta menzilli balistik füzelerle hedef alması, küresel güvenlik dengelerini yerinden oynattı. Wall Street Journal'ın patlattığı bomba haberle duyurulan saldırı girişimi, bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkarırken ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmam" çıkışı ve İngiltere ile İran arasındaki karşılıklı restleşmeler, sıcak temas riskini hiç olmadığı kadar artırdı.

İran ve İsrail arasındaki gerilim 3 haftayı geride bırakırken, Tahran yönetimi savaşı okyanus ötesine taşıyarak tüm dünyayı şoke eden bir hamleye imza attı. Hint Okyanusu açıklarında bulunan ve ABD ile İngiltere'nin ortak kullanımında olan dev askeri üs Diego Garcia, İran'ın balistik füzelerinin hedefi oldu.

Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre İran, üsse yönelik iki adet orta menzilli balistik füze fırlattı. Füzelerden birinin teknik arıza nedeniyle uçuş sırasında denize düştüğü belirtilirken, diğer füze bölgede konuşlu bulunan bir ABD savaş gemisinden fırlatılan SM-3 önleyici füzesiyle havada infilak ettirildi. Bu saldırı, İran'ın balistik füze kapasitesini ilk kez Ortadoğu sınırlarının bu kadar uzağında ve aktif bir şekilde kullanması açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

STRATEJİK KALE DIEGO GARCIA: "SARSILMAZ UÇAK GEMİSİ" TEHLİKEDE

Saldırıya uğrayan Diego Garcia adası, sıradan bir askeri nokta olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Chagos Takımadaları'nın bir parçası olan bu mercan ada, ABD'nin nükleer denizaltılarına, güdümlü füze destroyerlerine ve "hayalet uçak" olarak bilinen devasa B2 bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Stratejik önemi nedeniyle "Hint Okyanusu'nun sarsılmaz uçak gemisi" olarak nitelendirilen üssün vurulma ihtimali, İngiltere'yi de doğrudan savaşın içine çekme riskini beraberinde getiriyor. ABD'nin daha önce Bahreyn'deki 5. Filo'yu boşaltarak buradaki unsurlarını Diego Garcia'ya kaydırması, bölgenin olası bir İran operasyonunda ana karargah olarak kullanılacağını zaten tescillemişti.

İNGİLTERE İLE İRAN ARASINDA DİPLOMATİK SAVAŞ

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, sosyal medya üzerinden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hedef alan sert bir açıklama yayımladı. Arakçı, "Kendi halkını hiçe sayan Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atıyor. İran meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacaktır" ifadelerini kullanarak Londra'yı açıkça uyardı. Bu gelişme, adanın statüsü üzerindeki siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekti. İngiltere, adayı Mauritius'a devretmek için görüşmeler yürütürken, ABD ile uzun vadeli bir kiralama anlaşması için pazarlıklarını sürdürüyor.