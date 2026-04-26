Trump'a saldırının perde arkası! Başkan'dan önce o isim kurtarıldı
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, silah sesleriyle kabusa döndü. The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın aktardığı detaylar, olayın perde arkasında yaşanan kaosu ve güvenlik zincirindeki kritik anları gözler önüne serdi.
Washington'ın yıllardır süregelen en prestijli etkinliklerinden biri, kanlı bir kâbusa dönüştü. "Nerd Prom" (inekler balosu) olarak adlandırılan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, beklenmedik bir saldırıyla tarihe geçti. Üç yıl içinde üçüncü kez suikast tehdidiyle karşılaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşen gece, hem bir siyasi şova hem de tam bir güvenlik krizine sahne oldu.
İşte The Washington Post ve The Wall Street Journal kaynaklarından derlenen detaylarla, Washington Hilton'da yaşanan o kaosun perde arkası.
Üç yıl içinde üçüncü kez, ABD Başkanı Donald Trump kendisini silah seslerinin tehdidi altında buldu. Bu kez Washington basını da aynı salondaydı.
Tabaklar şıngırdıyor, bardaklar tokuşuyordu ve salonun ön kısmında Başkan Donald Trump oturuyordu; Cumartesi gecesi Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine uzun süredir beklenen dönüşünü yapmıştı.
Mekân, Washington Hilton'un bodrum katıydı. Başkan sahnedeydi ve CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ediyordu; önlerinde 250'den fazla masaya yayılmış binlerce davetli oturuyordu, garsonlar salataları topluyordu.
Ardından lobiden yüksek patlama sesleri duyuldu. Trump daha sonra "Bir tepsinin düşmesi sandım" diyecekti.
Üç yıl içinde üçüncü kez Trump kendisini silah tehdidi altında buldu. Yüzlerce kişi — masa masa — yere atladı; muhabirler Trump yetkilileri ve diğer davetlilerin yanına sığındı, bazıları beyaz masa örtülerine sarındı, bazıları salon duvarlarına yaslandı.
"Yere yatın, yere yatın!" diye birinin bağırdığı duyuldu.
Salonun önünde, Gizli Servis görevlileri önce Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden uzaklaştırdı, birkaç saniye sonra da Trump'ı çıkardı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere halefiyet sırasındaki diğer yetkililer de hızla tahliye edildi.