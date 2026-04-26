Trump'a saldırının perde arkası! Başkan'dan önce o isim kurtarıldı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, silah sesleriyle kabusa döndü. The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın aktardığı detaylar, olayın perde arkasında yaşanan kaosu ve güvenlik zincirindeki kritik anları gözler önüne serdi.

Washington'ın yıllardır süregelen en prestijli etkinliklerinden biri, kanlı bir kâbusa dönüştü. "Nerd Prom" (inekler balosu) olarak adlandırılan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, beklenmedik bir saldırıyla tarihe geçti. Üç yıl içinde üçüncü kez suikast tehdidiyle karşılaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşen gece, hem bir siyasi şova hem de tam bir güvenlik krizine sahne oldu.

İşte The Washington Post ve The Wall Street Journal kaynaklarından derlenen detaylarla, Washington Hilton'da yaşanan o kaosun perde arkası.

Üç yıl içinde üçüncü kez, ABD Başkanı Donald Trump kendisini silah seslerinin tehdidi altında buldu. Bu kez Washington basını da aynı salondaydı.

Tabaklar şıngırdıyor, bardaklar tokuşuyordu ve salonun ön kısmında Başkan Donald Trump oturuyordu; Cumartesi gecesi Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine uzun süredir beklenen dönüşünü yapmıştı.

Mekân, Washington Hilton'un bodrum katıydı. Başkan sahnedeydi ve CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ediyordu; önlerinde 250'den fazla masaya yayılmış binlerce davetli oturuyordu, garsonlar salataları topluyordu.

Ardından lobiden yüksek patlama sesleri duyuldu. Trump daha sonra "Bir tepsinin düşmesi sandım" diyecekti.

Üç yıl içinde üçüncü kez Trump kendisini silah tehdidi altında buldu. Yüzlerce kişi — masa masa — yere atladı; muhabirler Trump yetkilileri ve diğer davetlilerin yanına sığındı, bazıları beyaz masa örtülerine sarındı, bazıları salon duvarlarına yaslandı.

"Yere yatın, yere yatın!" diye birinin bağırdığı duyuldu.

Salonun önünde, Gizli Servis görevlileri önce Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden uzaklaştırdı, birkaç saniye sonra da Trump'ı çıkardı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere halefiyet sırasındaki diğer yetkililer de hızla tahliye edildi.

SALONDAN ÖNCE VANCE ÇIKTI

Kolluk kuvvetleri "Yol açın! Yol açın!" diye bağırarak Kabine üyelerini ve diğer üst düzey Trump yetkililerini balo salonundan çıkardı. Kaos sırasında bazı katılımcılar yaralandı; Adalet Bakanlığı'nın üst düzey isimlerinden Harmeet Dhillon, ajanların masa ve sandalyelerin üzerinden geçerken başının çarptığını söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, FBI Direktörü Kash Patel ve diğerleri dışarıda güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Dakikalar boyunca salonda kaos hâkimdi. Salonun üst kısmındaki yükseltilmiş masalarda oturan bazı Beyaz Saray yetkilileri, meslektaşlarının hızla çıkışını izlerken neler olduğunu anlamakta zorlandıklarını söyledi. Yönetim, Trump ve Vance'in güvenli bölgelere götürüldüğünü açıkladı.

ÇELİŞKİLİ TALİMATLAR

Bu sırada kolluk kuvvetleri ile Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yetkilileri çelişkili talimatlar verdi — güvenlik görevlileri lobidekilerin hızla çıkmasını isterken, bazı medya yöneticileri salondaki muhabirlere kalmaları ve yemeğin devam edeceğini söyledi.

"Burası bir suç mahalli," diyen bir Gizli Servis görevlisi, katılımcılara otelden çıkıp karşıdaki sokağa gitmelerini söyledi.

Kolluk kuvvetleri kalabalık salonda insanların üzerinden geçerek ilerledi. Yürümekte zorlanan en az bir kişi dışarı çıkarıldı.

Otelin dışında kaldırımlarda toplanan muhabirler birbirlerine ne gördüklerini soruyor, ancak çok az bilgi edinebiliyordu.

Saat 21.40 civarında Trump, güvenlik ekibi ve basın havuzuyla birlikte otelden ayrıldı. Bir saat sonra Beyaz Saray'dan ulusa seslendi.

TRUMP: HİÇ BEKLENMEDİKTİ

"Bu çok beklenmedikti," diyen Trump, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

"Bu, ifade özgürlüğüne adanmış, her iki partiden isimlerle basın mensuplarını bir araya getirmesi gereken bir etkinlikti. Bir bakıma bunu başardı."

Trump ayrıca otelin güvenlik protokollerini eleştirdi ve geçmişteki saldırı girişimlerini hatırlattı. 2024 başkanlık kampanyası sırasında Pennsylvania'nın Butler kentinde bir saldırgan tarafından yaralanmıştı; haftalar sonra ise bir başka saldırı girişimi, başkanın golf sahası çevresindeki çalılıklarda gizlenen bir kişi tarafından planlanmış ancak Gizli Servis tarafından engellenmişti.

BEYAZ SARAY'DA BALO SALONU PROJESİ: BURASI PEK GÜVENLİ DEĞİL

"Burası pek de güvenli bir bina değil," diyen Trump, bu olayın Beyaz Saray'da bir balo salonuna neden ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini söyledi.

Alışılmışın dışında bir tonla konuşan Trump, medyanın olayla ilgili yayınlarını övdü ve yemeğin temelinde yer alan ifade özgürlüğü ilkesine bağlı olduğunu vurguladı. Smokinli ve resmi kıyafetli Beyaz Saray muhabirleri kendisine sorular yöneltti.

TRUMP ETKİNLİĞİ YENİDEN DÜZENLEYECEK

"Kalmak için çok mücadele ettim," diyen Trump, yemeğe yeniden katılma sözü verdi ve etkinliğin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

Cumartesi gecesi etkinlik, siyaset ve medya dünyası açısından zaten alışılmadık bir gece olmaya adaydı. 60 yılı aşkın süredir Washington Hilton, muhabirler yemeğine ev sahipliği yapıyor; bu etkinlik zamanla sadece bir kutlama olmaktan çıkıp öncesi ve sonrası partileri, ünlü isimlerle karşılaşmaları içeren büyük bir organizasyona dönüştü.

WASHİNGTON'IN SEÇKİNLERİ BİR ARADAYDI

Cumartesi akşamı kırmızı halıda birçok tanınmış isim yürüdü ve fotoğraf verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve eşi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ESPN yorumcusu Stephen A. Smith de davetliler arasındaydı.

Etkinlikte Başkan Yardımcısı JD Vance, FBI Direktörü Kash Patel ve birçok kabine üyesi de yer aldı; iş dünyasından yöneticiler, siyasetçiler ve ünlülerle bir araya geldiler.

DAHA ÖNCE BİR ABD BAŞKANI DAHA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Otelin çevresindeki sokaklarda trafik sınırlandırıldı. Burası, Başkan Ronald Reagan'a yönelik suikast girişiminin gerçekleştiği yer olarak biliniyor ve dünya liderleri ile Washington elitinin sıkça buluştuğu bir mekân olarak öne çıkıyor.

Davetliler smokin ve abiyelerle otele giriş yaptı; çevredeki kontrol noktalarında yemek davetiyesi veya ön etkinlik davetiyesi göstererek içeri alındılar.

Katılımcılar, balo salonuna girene kadar güvenlik taramasından geçmeden otelin lobisine ve alt katlarına erişebildi; yalnızca yemek salonuna girişte metal dedektörlerinden geçirildiler.

SİLAH SESLERİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yemeğin planlanan 20.00 başlangıcından birkaç dakika sonra, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yöneticileri sahneye çıktı. Onlara Leavitt, Vance ve etkinliğin sunucusu mentalist Oz Pearlman eşlik etti. Trump ve eşi Melania Trump anons edildi; Trump, CBS News muhabiri Weijia Jiang'ın yanında konumlandı.

Bir askeri bando çaldı ve salon milli marş için ayağa kalktı, ardından yemek molasına geçildi.

Misafirler salatalarından ilk lokmaları alırken, 31 yaşındaki bir adam yaklaştı. Gizli Servis kontrol noktasına doğru koşarken hızını artırdı.

TRUMP TEPSİ YERE DÜŞTÜ SANMIŞ

Sahnedeki Pearlman, first lady'yi eğlendirirken, balo salonundaki konuklar silah seslerini duydu.

Trump daha sonra ilk başta bir tepsinin düştüğünü düşündüğünü, ancak eşinin bunun daha ciddi bir şey olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Başkan kolluk kuvvetleri tarafından sahneden çekildi, ancak çıkarılırken sendelediği görüldü. Ajanlar Trump'ın etrafında halka oluşturarak onu uzaklaştırdı. Vance ters yönde çıkarıldı, sahnedeki diğer kişiler de hızla kulis tarafına yönlendirildi.

"BURADA ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Uzun namlulu silahlar ve kasklarla donanmış çok sayıda kolluk kuvveti görevlisi sahnede konuşlanarak alanı boşalttı.

Ajanlar balo salonuna yayıldı; masaların üzerine çıkarak silahlarını doğrulttular. Kabine üyeleri hızla dışarı çıkarıldı. Bir güvenlik görevlisi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın eşi Kelly'yi aradı; onu bir masanın altından bulup salondan çıkardı.

Salondaki bir garson İspanyolca bağırdı: "Burada ölmek istemiyorum. Bu odada ölmek istemiyorum."

Katılımcılar masaların altına ve sandalyelerin arkasına saklandı. Şaraplar döküldü, servis tepsileri yere düştü; insanlar çığlık atıp ağladı. Görüntülerde, Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Stephen Miller, Patel ve Kennedy dahil üst düzey yetkililerin çömeldiği görüldü.

Konuklar, brutalist tarzda inşa edilmiş otelin bodrum katındaki balo salonunda zayıf cep telefonu sinyaliyle yakınlarını aramaya çalıştı. Gazeteciler gelişmeleri meslektaşlarına aktarmaya uğraştı. Birçok kişi salonda kalmayı tercih etti.

İnternete düşen bir videoda, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk'ün ağlayarak salondan çıkarıldığı görüldü. Charlie Kirk geçen yıl Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte vurularak öldürülmüştü.

"HEPİNİZE ÖLÜM" YAZILI PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Trump yardımcılarına Hilton'dan ayrılmak istemediğini söyledi ve danışmanları ne olduğunu anlamaya çalışırken otelde kaldı.

Saat 22.00'ye doğru, çoğu kişi balo salonundan ayrılmıştı; geride yarıda kalmış bir davetin görüntüsü kaldı. Masalarda yarım bırakılmış salatalar ve ekmekler duruyordu. Kırmızı peçeteler yere saçılmıştı. Bazı konuklar şarap şişelerini yanlarına alarak ayrıldı.

Saat 22.30 civarında Trump, sosyal medyada saldırgan olduğu iddia edilen kişinin yüzüstü şekilde otel halısında yattığı bir fotoğraf paylaştı.