Kraliyet’te deprem! Kral Charles ve Prens William, sapığın dostu Andrew’u gece yarısı kovdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere Kraliyet ailesinde yıllardır üzeri örtülen utanç dosyası sonunda patladı. Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağına dair yayımlanan milyonlarca belgede adı sıkça geçen eski Prens Andrew'un, gece yarısı apar topar kraliyet konutundan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. İngiliz basınına göre bu sert kararın arkasında bizzat Kral Charles ve Prens William var.

İngiltere'de Kraliyet ailesi, dünya çapında infiale yol açan Jeffrey Epstein skandalı karşısında artık geri adım atacak yer bulamadı. ABD'de yayımlanan yeni belgelerle birlikte, sapık Epstein'in "yakın çevresinde" yer aldığı iddia edilen eski Prens Andrew yeniden gündeme oturunca Saray harekete geçti.

Epstein dosyalarında adı en çok geçen isimlerden biri olan Andrew Mountbatten-Windsor, yıllardır yaşadığı kraliyet konutu Royal Lodge'dan gece yarısı sessizce çıkarıldı.

KRALİYET'TE EPSTEİN PANİĞİ!

3 MİLYONDAN FAZLA BELGE YAYIMLANDI: SKANDAL TEKRAR PATLADI

Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'e ait olduğu belirtilen 3 milyondan fazla belge, yazışma ve fotoğraf kamuoyuna açıldı.

Belgelerde Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adının yeniden ortaya çıkması, Kraliyet ailesi üzerinde baskıyı katladı. Saray, artık bu dosyayı daha fazla taşıyamadı.

İNFİAL YARATAN FOTOĞRAF

Skandalın merkezindeki en çarpıcı detay ise, Prens Andrew'un yerde baygın halde yatan bir kadının üzerinde poz verdiği iddia edilen fotoğraflar oldu.

Bu görüntüler, hem İngiltere'de hem de dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Yayında, Andrew'a ait olduğu ileri sürülen başka fotoğrafların da bulunduğu ve bu belgelerin "ürpertici" detaylar barındırdığı ifade edildi.

SARAY PANİĞE KAPILDI: ANDREW GECE YARISI APAR TOPAR DIŞARI ATILDI

The Sun gazetesinden aktarılan bilgilere göre, Kraliyet ailesi bu gelişmeler üzerine eski Prens Andrew'u Royal Lodge'daki evinden gece yarısı gizlice kovdu.

Andrew'un bir araca bindirilerek konuttan çıkarıldığı, sürecin ise büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.

Bu hamle, "Kraliyet Andrew'u gözlerden uzaklaştırıp tamamen unutturma planı mı yapıyor?" sorusunu da gündeme taşıdı.

"BU OPERASYONU CHARLES VE WILLIAM YÜRÜTTÜ" İDDİASI

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre, Andrew'u kraliyet konutundan çıkaran ve bundan sonra da kamuoyundan tamamen uzak tutmayı hedefleyen isimler Kral Charles ve Prens William oldu.

Saray kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, Charles ve William'ın, Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Andrew'un artık Kraliyet için "taşınamaz bir yük" haline geldiğini düşündüğü belirtiliyor.

NORFOLK'A SÜRGÜN: YENİ ADRESİ BİLE SAKLANDI

Andrew'un İngiltere'nin Norfolk bölgesinde bir eve götürüldüğü iddia edilirken, Kraliyet ailesinin bu konuda resmi açıklama yapmaması dikkat çekti.

Deşifreye göre eski prens için artık "sürgün dönemi" başlamış durumda. Nerede kaldığı, nasıl korunduğu ve Saray ile bağının ne düzeyde sürdüğü kamuoyundan gizleniyor.

EŞYALARI BİLE DAĞITILDI İDDİASI: "TAM ANLAMIYLA TASFİYE"

Yayında yer alan en sarsıcı iddialardan biri de Andrew'un eşyalarına ilişkin oldu.

Buna göre, eski prensin eşyalarının kraliyet personeli arasında dağıtıldığı ileri sürüldü. Bu iddia, Saray'ın Andrew'u yalnızca evden değil, Kraliyet düzeninden de tamamen silmeye çalıştığı yorumlarına yol açtı.

UNVANLARI ZATEN ALINMIŞTI: BUCKINGHAM SARAYI SÜRECİ BAŞLATMIŞTI

Andrew'un düşüşü aslında aylar önce başlamıştı.

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz ekim ayında Kral Charles'ın Andrew'un York Dükü ve Prens unvanlarını resmen geri aldığını duyurmuştu.

Bu kararın temelinde, Andrew'un Epstein ile bağlantılarının oluşturduğu büyük utanç dosyasının yer aldığı belirtilmişti. Ancak Saray kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

KRALİYET'E ÖFKE BÜYÜYOR: "NEYİ NE ZAMAN ÖĞRENDİLER?"

Yaşananlar, İngiltere'de Kraliyet ailesine yönelik sert eleştirileri de artırdı.

Kamuoyunda, "Kraliyet ailesi bu ilişkileri ne zaman öğrendi?", "Neden yıllarca sessiz kaldı?", "Andrew'u neden korudu?" soruları daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Yayında ayrıca, bu skandalın büyümesinin nedenlerinden birinin Kraliyet ailesinin çok az denetime tabi olması olduğu vurgulandı.

KRALİYET ANDREW'U SİLDİ: SKANDALIN FATURASI AĞIR OLDU

Epstein'in sapık fuhuş ağına dair belgelerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Prens Andrew için Kraliyet ailesinde artık hiçbir kapının açık olmadığı görülüyor.

Hapis cezası almamış olsa da, unvanlarının alınması, kraliyet konutundan kovulması ve kamuoyundan saklanmasıyla birlikte Andrew için fiilen siyasi ve sosyal infaz süreci başlamış durumda.

Kraliyet'in bu sert hamlesi ise tek bir gerçeği ortaya koyuyor:
Kral Charles ve Prens William, sapığın dostunu artık taşımak istemiyor.

