Kraliyet’te deprem! Kral Charles ve Prens William, sapığın dostu Andrew’u gece yarısı kovdu
İngiltere Kraliyet ailesinde yıllardır üzeri örtülen utanç dosyası sonunda patladı. Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağına dair yayımlanan milyonlarca belgede adı sıkça geçen eski Prens Andrew'un, gece yarısı apar topar kraliyet konutundan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. İngiliz basınına göre bu sert kararın arkasında bizzat Kral Charles ve Prens William var.
İngiltere'de Kraliyet ailesi, dünya çapında infiale yol açan Jeffrey Epstein skandalı karşısında artık geri adım atacak yer bulamadı. ABD'de yayımlanan yeni belgelerle birlikte, sapık Epstein'in "yakın çevresinde" yer aldığı iddia edilen eski Prens Andrew yeniden gündeme oturunca Saray harekete geçti.
Epstein dosyalarında adı en çok geçen isimlerden biri olan Andrew Mountbatten-Windsor, yıllardır yaşadığı kraliyet konutu Royal Lodge'dan gece yarısı sessizce çıkarıldı.
3 MİLYONDAN FAZLA BELGE YAYIMLANDI: SKANDAL TEKRAR PATLADI
Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'e ait olduğu belirtilen 3 milyondan fazla belge, yazışma ve fotoğraf kamuoyuna açıldı.
Belgelerde Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adının yeniden ortaya çıkması, Kraliyet ailesi üzerinde baskıyı katladı. Saray, artık bu dosyayı daha fazla taşıyamadı.
İNFİAL YARATAN FOTOĞRAF
Skandalın merkezindeki en çarpıcı detay ise, Prens Andrew'un yerde baygın halde yatan bir kadının üzerinde poz verdiği iddia edilen fotoğraflar oldu.
Bu görüntüler, hem İngiltere'de hem de dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Yayında, Andrew'a ait olduğu ileri sürülen başka fotoğrafların da bulunduğu ve bu belgelerin "ürpertici" detaylar barındırdığı ifade edildi.
SARAY PANİĞE KAPILDI: ANDREW GECE YARISI APAR TOPAR DIŞARI ATILDI
The Sun gazetesinden aktarılan bilgilere göre, Kraliyet ailesi bu gelişmeler üzerine eski Prens Andrew'u Royal Lodge'daki evinden gece yarısı gizlice kovdu.
Andrew'un bir araca bindirilerek konuttan çıkarıldığı, sürecin ise büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.
Bu hamle, "Kraliyet Andrew'u gözlerden uzaklaştırıp tamamen unutturma planı mı yapıyor?" sorusunu da gündeme taşıdı.
"BU OPERASYONU CHARLES VE WILLIAM YÜRÜTTÜ" İDDİASI
İngiliz basınına yansıyan iddialara göre, Andrew'u kraliyet konutundan çıkaran ve bundan sonra da kamuoyundan tamamen uzak tutmayı hedefleyen isimler Kral Charles ve Prens William oldu.
Saray kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, Charles ve William'ın, Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Andrew'un artık Kraliyet için "taşınamaz bir yük" haline geldiğini düşündüğü belirtiliyor.