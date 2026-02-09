Kraliyet’te deprem! Kral Charles ve Prens William, sapığın dostu Andrew’u gece yarısı kovdu

Belgelerde Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adının yeniden ortaya çıkması, Kraliyet ailesi üzerinde baskıyı katladı. Saray, artık bu dosyayı daha fazla taşıyamadı.

Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'e ait olduğu belirtilen 3 milyondan fazla belge, yazışma ve fotoğraf kamuoyuna açıldı.

Epstein dosyalarında adı en çok geçen isimlerden biri olan Andrew Mountbatten-Windsor, yıllardır yaşadığı kraliyet konutu Royal Lodge'dan gece yarısı sessizce çıkarıldı.

Bu görüntüler, hem İngiltere'de hem de dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Yayında, Andrew'a ait olduğu ileri sürülen başka fotoğrafların da bulunduğu ve bu belgelerin "ürpertici" detaylar barındırdığı ifade edildi.

Skandalın merkezindeki en çarpıcı detay ise, Prens Andrew'un yerde baygın halde yatan bir kadının üzerinde poz verdiği iddia edilen fotoğraflar oldu.

Bu hamle, "Kraliyet Andrew'u gözlerden uzaklaştırıp tamamen unutturma planı mı yapıyor?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Andrew'un bir araca bindirilerek konuttan çıkarıldığı, sürecin ise büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.

The Sun gazetesinden aktarılan bilgilere göre, Kraliyet ailesi bu gelişmeler üzerine eski Prens Andrew'u Royal Lodge'daki evinden gece yarısı gizlice kovdu.

"BU OPERASYONU CHARLES VE WILLIAM YÜRÜTTÜ" İDDİASI

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre, Andrew'u kraliyet konutundan çıkaran ve bundan sonra da kamuoyundan tamamen uzak tutmayı hedefleyen isimler Kral Charles ve Prens William oldu.

Saray kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, Charles ve William'ın, Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Andrew'un artık Kraliyet için "taşınamaz bir yük" haline geldiğini düşündüğü belirtiliyor.