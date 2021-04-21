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Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu
ABD California'da kaybolan bir yürüyüşçü geceyi ayılar ve dağ aslanları ile dolu bir bölgede geçirmek zorunda kaldı. Telefonun şarjının bittiğini gören yürüyüşçü kayalıklara ayaklarını sarkıtıp son bir kare çekip arkadaşına attı. Kurtarılmaya dair ümidi tükenen dağcının çektiği bu kare kurtuluşu oldu.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 19:23Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 19:23