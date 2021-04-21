21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

ABD California'da kaybolan bir yürüyüşçü geceyi ayılar ve dağ aslanları ile dolu bir bölgede geçirmek zorunda kaldı. Telefonun şarjının bittiğini gören yürüyüşçü kayalıklara ayaklarını sarkıtıp son bir kare çekip arkadaşına attı. Kurtarılmaya dair ümidi tükenen dağcının çektiği bu kare kurtuluşu oldu.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 19:23
  • 1
  • 138
Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

45 yaşındaki Rene Compean, Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıktı ancak kısa süre sonra kafası karıştı çünkü bölgedeki ağaçların ve tabelaların çoğu orman yangınında yanmış ve tahribe uğramıştı. Kendini güçsüz hisseden Compean, gece boyunca kayaların arasındaki bir noktaya sığındı. Ayıları ve dağ aslanlarını gördüğünü söyleyen adam, 'umarım beni görmezler' umuduyla korku dolu bir gece geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 138
Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Ertesi gün kanyonun diğer tarafına geçen Rene, kayalıklara daha fazla tırmanmaya başladı. Kendini arayanlar için telefonunun daha iyi sinyal almasını sağlayamaya çalıştı ama bacaklarında kesikler oluşmaya başlayınca daha fazla devam edemedi. Yürüyüşçü o anda artık kurtarılma şansının bittiğini hayatını burada son bulacağını düşündü. Ancak Rene'nin bacaklarındaki kurumlar bulunmasına yardımcı olacaktı.

  • 3
  • 138
Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Telefonundaki son şarjı da arkadaşına bulunduğu yeri bacaklarını da içine alan bir fotoğraf karesini göndererek harcadı. Compean, Mount Waterman bölgesinin yakınındaki bir uçurumun üzerinden sarkan ayaklarının resmini çekti. Bu fotoğraf karesi Rene'nin tuhaf bir şekilde kurtulmasını sağladı.

  • 4
  • 138
Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Rene'nin arkadaşı fotoğrafı bulunmasına yardımcı olur umuduyla yetkililere teslim ederken, söz konusu kare sosyal medyada paylaşıldı ve ''aşağıda gösterilen alanı tanıyorsanız, lütfen bizi arayın'' notu düşüldü.

  • 5
  • 138
Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Compean, telefonunda "konum" özelliğini kapatmıştı, bu da yetkililerin nerede olduğunu hemen bulamacağı anlamına geliyordu. Fotoğraf karesi yetkililer için çok fazla bir detay içermiyordu ama Benjamin Kuo için yeterliydi.