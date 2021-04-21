Geceyi ayı ve dağ aslanlarıyla geçirdi! Hayatını bacaklarındaki ise borçlu

Ertesi gün kanyonun diğer tarafına geçen Rene, kayalıklara daha fazla tırmanmaya başladı. Kendini arayanlar için telefonunun daha iyi sinyal almasını sağlayamaya çalıştı ama bacaklarında kesikler oluşmaya başlayınca daha fazla devam edemedi. Yürüyüşçü o anda artık kurtarılma şansının bittiğini hayatını burada son bulacağını düşündü. Ancak Rene'nin bacaklarındaki kurumlar bulunmasına yardımcı olacaktı.