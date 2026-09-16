Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i çocuk 20'ye yükseldi, en az 25 kişi de yaralandı.



Enkaz altında kaldıkları düşünülen 100 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

GAZZE'DE ÇÖKEN BİNALARDA ŞU ANA KADAR 50 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Öte yandan Gazze'deki arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın barınacak yeri olmayan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Gazze kentinde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.