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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Enkazı kayıp yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Lazer silahla vuruldu Enkazı kayıp yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Lazer silahla vuruldu
Son dakika haberine göre; Gizemi hala çözülemeyen uçağın akıbetine ilişkin yazılan kitap, gündeme bomba gibi düştü. 239 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaybolduğu gün, yeni bir lazer silah sistemi test edildi.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 09:39
Yolcu uçağı 227 yolcusu ve 12 mürettebatıyla havalandı. İçerisinde 14 farklı ülkenin vatandaşı olan Boeing 777 tipi uçak, yaklaşık 40 dakika sonra radardan kayboldu.
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8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanan uçaktan, bir daha hiç kimse haber alamadı.
Hint Okyanusu'nun birçok kıyısında onlarca enkaz parçası bulundu ancak MH370 sefer sayılı uçağın gizemi uluslararası çabalara rağmen bir türlü çözülemedi.
Yaklaşık dört yıl boyunca Hint Okyanusu'nun neredeyse her noktası tarandı, 2018 yılında yayınlanan 450 sayfalık resmi rapor ise gizemin daha da büyümesine yol açtı.
Uçağın parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlar, ancak aracın uçuş sırasında mı yoksa okyanus sularına çarparak mı parçalandığı konusunda kesin bir şey söyleyemedi.