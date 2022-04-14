Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, 'Notre-Dame de Paris' gotik mimari tarzında inşa edilmiş en ünlü katedrallerden biri olarak biliniyor. Eskiden diğer ülkelerin, şehirlerin Paris'e olan uzaklıklarını ölçmek için sıfır noktası olarak kabul edilen bu katedral, aynı zamanda başpiskopos için de önemli bir konumda. Victor Hugo'nun 'Notre-Dame'ın Kamburu' romanının geçtiği yer olarak bilinse de bu katedral aslında Fransa için bir romandan çok daha fazlası.