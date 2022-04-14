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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali'nde büyük gizem ortaya çıktı
2019 yılında nedeni belli olmayan bir yangınla büyük kısmı hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren yetkililer, katedralin altında daha önce görmeleri mümkün olmayan bir gizemi de keşfetti.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:39Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:39