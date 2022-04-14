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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali'nde büyük gizem ortaya çıktı

2019 yılında nedeni belli olmayan bir yangınla büyük kısmı hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren yetkililer, katedralin altında daha önce görmeleri mümkün olmayan bir gizemi de keşfetti.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:39
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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

Notre Dame Katedrali 15 Nisan 2019'da çıkan bir yangında ağır hasar gördü. Yangın, katedralin içine kadar ilerleyerek binanın iç kısmına kadar uzanan ciddi bir hasara neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

Yangının ardından uzmanlar, bu tarihi ve dini merkezi onarırken, bir yandan da kazı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların sonlarına yaklaşırken yetkililer, katedralin altında yatan bir gizemi de gün yüzüne çıkardılar.

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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, 'Notre-Dame de Paris' gotik mimari tarzında inşa edilmiş en ünlü katedrallerden biri olarak biliniyor. Eskiden diğer ülkelerin, şehirlerin Paris'e olan uzaklıklarını ölçmek için sıfır noktası olarak kabul edilen bu katedral, aynı zamanda başpiskopos için de önemli bir konumda. Victor Hugo'nun 'Notre-Dame'ın Kamburu' romanının geçtiği yer olarak bilinse de bu katedral aslında Fransa için bir romandan çok daha fazlası.

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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

BİRÇOK MEZAR ORTAYA ÇIKTI
Yangının ardından başlanan restorasyon çalışmalarına bu yıl Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları da eklendi.

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Dünya yangını canlı yayında izlemişti! Notre Dame Katedrali’nde büyük gizem ortaya çıktı

Bir yandan restorasyonu bir yandan da arkeolojik keşfi süren bu katedralin zeminin altında kısa bir süre önce keşfedilenler gözleri yeniden Notre Dame Katedrali'ne çevirdi. Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot-Narquin yaptığı açıklamaya göre Notre Dame katedralinin altında dikkate değer bilimsel kalıntılar yer alıyor.