Boris Yeltsin’in günlükleri ortaya çıktı: Putin’i bir sır gibi sakladım! İşte Rus liderin beden dilinden günlük rutinlerine kadar her şey

SİYASİ VARİSİM TACIN SAHİBİ

Yeltsin 1999'un mayıs ayında Primakov'un yerine yeni bir aday aramaya başlar. İçişleri Bakanı Stepaşin ile FSB Başkanı Putin listesindedir. Ancak Putin için özel planları vardır: "Putin gerekli irade ve kararlılığa sahipti. Ama sezgilerim onu siyasal ringe çıkarmanın erken olacağını söylüyordu. Daha sonra çıkmalıydı. Zamanlama çok önemliydi. Bu sır gizli kalmalıydı. Planımdan Putin'i bile haberdar edemezdim. Sürprizi saklamam gerekiyordu. Her şeyden önce ona salt bir terfi önermiyordum. Ona Manomakh tacını vermek istiyordum. Ona sahip en olduğum en aziz ve önemli şeyi, siyasi mirasımı da vermek istiyordum. Ve seçimlerde zafer kazanarak bunu yapmak, ülkenin demokratik özgürlüklerini kurmak ve normal bir piyasa ekonomisini sürdürmek istiyordum.