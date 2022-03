Boris Yeltsin’in günlükleri ortaya çıktı: Putin’i bir sır gibi sakladım! İşte Rus liderin beden dilinden günlük rutinlerine kadar her şey

SERT, SOĞUK VE SAVAŞÇI...

"Vladimir'i yönetiminin başkontrol müdürlüğüne başkanlık ettiği sıra fark etmiştim. Mart 1997'de Kremlin'de göründü. Bazen nöbetçi kalırdı. Raporları bir açıklık modeliydi. Her zaman Rusya ve dünyaya dair görüşlerini açıklamaya çalışan diğer yardımcılardan farklı olarak benimle konuşmaya çalışmazdı. Aksine ilişkimizde her türlü şahsi ögeyi dışlamaya çalışıyor gibiydi. Hızlı tepkileri beni şoke ederdi. Bazen en sakin yorumlarım bile insanların paçalarını tutuştururdu. Kızarır ve kıvranırlardı. Fakat Putin, sakin ve doğal bir şekilde cevap veriyordu. Bu genç adamın hayattaki her şeye kesinlikle hazırlıklı olduğunu, her meydan okumaya açık ve kesin bir şekilde karşılık vereceğini hissettim. Başlangıçta Putin'in soğukluğu beni tereddüde düşürdü. Fakat sonra bunun doğasında olduğunu anladım."