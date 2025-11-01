01 Kasım 2025, Cumartesi

Batı Trakyalı çiftçilerden ayaklanma: Yunanistan hükümetini protesto ettiler

Batı Trakya'da yaşayan çiftçiler, bir süredir Yunanistan hükümeti ile tarımda yer alan yolsuzluk soruşturması ve Avrupa Birliği'nden (AB) sübvansiyonların eşit dağılmaması nedeniyle Gümülcine'de bir araya gelerek Miçotakis hükümetini protesto etti. Çiftçiler traktörleri ile korna çalarak tepki gösterirken A Haber muhabiri İlhan Tahsin, mağdur olan çiftçilere mikrofon uzattı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 04:40
Yunanistan'da bir süredir Avrupa Birliği (AB) tarım sübvansiyonlarının usulsüz dağıtımı ile ilgili kriz giderek büyüyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği Başsavcılığı tarafından Yunanistan'a başlatılan operasyonda 324 kişiden 42'sinin suç örgütü sıfatıyla tarım sektörüyle ilgisinin olmadığı ortaya çıkmış ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasında AB'nin kasasında Yunanlı çiftçilere 3 milyar eurodan fazla kaynak aktarıldığı ve 19,6 milyon euro ise zarara uğratıldığı belirtildi.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ ÇİFTÇİLERİ MAĞDUR EDİYOR

Komşuda yaşanan yolsuzluk skandalının ardından Batı Trakya'da yaşanan çiftçiler, Avrupa Birliği'nden (AB) ortak tarım politikasından alınan sübvansiyonların eşit dağıtımı ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ayaklandı. Gümülcine'de bir araya gelen çiftçiler, traktörleri ile gelerek Yunanistan hükümetini protesto etti. Yüzlerce çiftçi Yunanistan Tarımsal Ödeme ve Kontrol Kurumu Ofisi'ne doğru ilerleyerek Miçotakis yönetimine tepki gösterdi.

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Batı Trakya Türkü çiftçilere mikrofon uzatarak yaşanan son gelişmeleri aktardı.

BATI TRAKYALI ÇİFTÇİLERDEN YUNANİSTAN'A PROTESTO

Tahsin'in açıklamalarından satır başları...

Batı Trakya genelinde çiftçilerin yapmış olduğu bir protesto gösterisi var hükümete yönelik. Bunun gerekçesi de Avrupa Birliği'nden ortak tarım politikasından alınan sübvansiyonların eşit dağıtımı ile ilgili ve zamanında dağıtılmaması ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Batı Trakya'nın pek çok kentinden Gümülcine'de bir araya gelen çiftçiler bir kez daha ayaklandı. Yunan hükümetinin tarım politikası ve yolsuzluk iddiaları üzerine Pan Trakya Çiftçi Protestosu düzenlendi. Traktörlerle alana gelen çiftçiler korna çalarak tepkilerini gösterdi.

YÜZDE 80'E YAKIN TARLA EKİLMEMİŞ GÖSTERİLDİ

Bir çiftçi, yaşadıkları sorunu şu sözlerle ifade ederek; "Avrupa Birliği'nden gelen yardımların kesilmesi için ve ödenmemesi için hükümetin bazı tarlaları ekilmemiş göstermesinden dolayı kaynaklanan bir sürü problemler var. Bizim Trakya elindeki yüzde 80'i ekili olan arazilerin yok sayılması ve sistemin görmemesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşanmaktadır üreticiler için." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN YANLIŞ HESAPLAMASINDAN DOLAYI PROBLEM YAŞANIYOR"

Gümülcine'de buluşan bir başka çiftçi ise hükümete tepki göstererek "Çiftçilikte, rençberlikte, birincil tarımda ne yazık ki çok büyük kayıplar var ve adaletsiz bir sistemle OPEKEPE'nin yani sübvansiyonları ödeyen Yunanistan'ın kurumunun yanlış hesaplamalarından dolayı Trakya'daki ekili arazilerin yüzde 80'i hiç ekilmemiş, hiç işlenmemiş olarak gözükmektedir. Ve bu da sübvansiyonların yani desteklerin, Avrupa'dan gelen fonların çiftçilerimize ulaşamayacağı anlamına gelmektedir. Bu da darboğazda olan, kemer sıkma politikalarıyla karşı karşıya kalan çiftçilerimizin daha da ekonomik olarak birçok şeye geçeceğini ve haklarını yitireceğini göstermektedir. " dedi.

BATI TRAKYALI ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yunanistan'ın destek ödemelerini çiftçilere vermemesi sebebiyle Batı Trakya Türkleri zor günlerden geçiyor. Çiftçiler, Yunanistan Tarımsal Ödeme ve Kontrol Kurumu ofisine doğru traktörler ile ilerlerken korna çalarak protestolarını sürdürdü.

İşte Gümülcine'de çiftçilerin gerçekleştirdiği protestodan görüntüler...

