Batı Trakyalı çiftçilerden ayaklanma: Yunanistan hükümetini protesto ettiler

"YUNANİSTAN'IN YANLIŞ HESAPLAMASINDAN DOLAYI PROBLEM YAŞANIYOR"

Gümülcine'de buluşan bir başka çiftçi ise hükümete tepki göstererek "Çiftçilikte, rençberlikte, birincil tarımda ne yazık ki çok büyük kayıplar var ve adaletsiz bir sistemle OPEKEPE'nin yani sübvansiyonları ödeyen Yunanistan'ın kurumunun yanlış hesaplamalarından dolayı Trakya'daki ekili arazilerin yüzde 80'i hiç ekilmemiş, hiç işlenmemiş olarak gözükmektedir. Ve bu da sübvansiyonların yani desteklerin, Avrupa'dan gelen fonların çiftçilerimize ulaşamayacağı anlamına gelmektedir. Bu da darboğazda olan, kemer sıkma politikalarıyla karşı karşıya kalan çiftçilerimizin daha da ekonomik olarak birçok şeye geçeceğini ve haklarını yitireceğini göstermektedir. " dedi.