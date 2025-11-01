01 Kasım 2025, Cumartesi
Batı Trakyalı çiftçilerden ayaklanma: Yunanistan hükümetini protesto ettiler
Batı Trakya'da yaşayan çiftçiler, bir süredir Yunanistan hükümeti ile tarımda yer alan yolsuzluk soruşturması ve Avrupa Birliği'nden (AB) sübvansiyonların eşit dağılmaması nedeniyle Gümülcine'de bir araya gelerek Miçotakis hükümetini protesto etti. Çiftçiler traktörleri ile korna çalarak tepki gösterirken A Haber muhabiri İlhan Tahsin, mağdur olan çiftçilere mikrofon uzattı.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 04:40