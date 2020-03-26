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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun 8 yıl önce sunduğu rapor şoke etkisi yarattı. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi'ne sunulan raporda, 'Mutasyona uğramış, yeni SARS-CoronaVirüs, Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 07:41
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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya diz çöktüren corona virüs ile ilgili ortaya çıkan detaylar kan donduruyor. Şu ana kadar 21 binden fazla insanın ölümüne neden olan virüs dünya üzerinde 470 binden fazla insana bulaşmış durumda bulunuyor.

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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan "Risk Analizi ve Halkı Koruma" başlıklı raporda 'SARS CoV' virüsünün mutasyona uğrayıp 'pandemi' olacağı, tüm dünyayı etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

Alman Meclisi'ne sunulan, 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı raporda dikkat çeken bulgular ve bilgiler içeriyor. Sekiz yıl önce yapılan salgın tahminine göre, yaşlıların yüzde 10'u bu virüsten etkilenecek ve virüs üç ayrı dalga halinde yayılacak.

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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

RAPORU KİMLER HAZIRLADI?

Robert Koch Enstitüsü başkanlığında Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halkı Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, güvenlik ve bilgilendirme bölümüne bakan müsteşarlık, tarım ve beslenmeyle ilgili müsteşarlık, Teknik Yardım Ulaştırma Birimi Başkanlığı, Özel Komando Birlikleri, Alman Ordusu uzmanları ve Paul Ehrlich Enstitüsü ile birlikte hazırlanan rapor, 8 yıl önce Alman Meclisi'ne sunuldu.

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Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

Alman hükümetinin o rapora dayanarak ülkedeki sağlık sistemini güçlendirip tüm önlemleri aldığı belirtildi. Öte yandan, bugün, Merkel'in açıkladığı tüm önlemlerin o günkü raporda aynen yer aldığı da ifade edildi.