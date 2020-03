Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüs raporu şoke etti!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun 8 yıl önce sunduğu rapor şoke etkisi yarattı. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi'ne sunulan raporda, 'Mutasyona uğramış, yeni SARS-CoronaVirüs, Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek" ifadeleri yer aldı.