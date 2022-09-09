09 Eylül 2022, Cuma
ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi
DEAŞ ile mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Türkiye sınırına 4,5 kilometre yakınlıktaki üssün görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 08:56
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