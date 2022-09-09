ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

PKK/YPG'li teröristlere ağır ve orta menzilli silahların kullanımı ile keşif ve uyuyan hücre tehditlerini engelleme eğitimi verildi. DEAŞ'a karşı askeri mücadele amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü Ocak 2020'de Irak'taki faaliyetlerini sonlandırırken, ABD güçlerinin öncülük ettiği Suriye'de PKK/YPG unsurlarına eğitim ve silah desteği vermeye devam ediyor.