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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

DEAŞ ile mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Türkiye sınırına 4,5 kilometre yakınlıktaki üssün görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 08:56
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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

Suriye'de YPG/PKK güçlerine destek vermeyi sürdüren ABD, önceki gün de Türkiye'nin Şırnak ilinin karşısındaki Derik vilayetinde PKK/YPG'nin ana unsuru oluşturduğu SDG'ye silahlı eğitim verdi.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

Tatbikatın Birleşik Ortak Görev Gücü'nün Twitter hesabından paylaşılması ve Fransız AFP ajansına servis edilmesi dikkat çekti. AFP'nin haberinde tatbikatın terör örgütü DEAŞ'a karşı yapıldığı belirtilirken, Twitter paylaşımında ise "Birlikte güçlü olduğumuzu gösteriyoruz! Derik'te ortak askeri eğitim düzenledik. Birlikte DEAŞ'ın yenilmesi, bölgesel barış ve istikrar konusunda kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

FÜZE EĞİTİMİ

YPG'ye yakın haber sitelerine göre Derik kentinin sınıra yakın Teqil Beqil köyünde gerçekleştirilen tatbikatta RPG füzeleri, zırhlı araçlar ve ABD'ye ait keşif uçakları kullanılırken, ilk defa bu bölgede ortak tatbikat gerçekleştirildi.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

PKK/YPG'li teröristlere ağır ve orta menzilli silahların kullanımı ile keşif ve uyuyan hücre tehditlerini engelleme eğitimi verildi. DEAŞ'a karşı askeri mücadele amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü Ocak 2020'de Irak'taki faaliyetlerini sonlandırırken, ABD güçlerinin öncülük ettiği Suriye'de PKK/YPG unsurlarına eğitim ve silah desteği vermeye devam ediyor.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi

183 MİLYONLUK BÜTÇE

ABD'nin 2023 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG için 183 milyon dolarlık bir fon ayrılırken, örgüt saflarına bu süre içinde 3500 yeni militan katılmasının hedeflendiği belirtilmişti.