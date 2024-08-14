Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını açıkladı. "Aldıkça Aldıran" sloganıyla duyurulan aktüel katalogda, dönerden filtre kahveye, maden suyundan ayrana kadar 59 üründe cazip indirimler sunuluyor. 14-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında raflarda yer alacak bu ürünlerle, uygun fiyatlı alışveriş fırsatları tüketicileri bekliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin ağustos ayına özel indirimli ürünlerinin fiyat listesi…