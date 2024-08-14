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Haberler Galeri Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14 Ağustos tarihine özel yeni indirim kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, peynir çeşitleri ve et ürünlerinde ağustos ayına özel fiyat düşüşleri gerçekleştirildi. Bu kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte, Tarım Kredi Marketlerin güncel indirimli ürünler listesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:18
Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını açıkladı. "Aldıkça Aldıran" sloganıyla duyurulan aktüel katalogda, dönerden filtre kahveye, maden suyundan ayrana kadar 59 üründe cazip indirimler sunuluyor. 14-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında raflarda yer alacak bu ürünlerle, uygun fiyatlı alışveriş fırsatları tüketicileri bekliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin ağustos ayına özel indirimli ürünlerinin fiyat listesi…

Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Tukaş Mısır 3'lü paket 44.90 TL

Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

BİZİM Margarin 19.90 TL

Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Kaya Tuzu 17.50 TL

Tarım Kredi’de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...

Salamura Tuz 14.90 TL