14 Ağustos 2024, Çarşamba
Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14 Ağustos tarihine özel yeni indirim kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, peynir çeşitleri ve et ürünlerinde ağustos ayına özel fiyat düşüşleri gerçekleştirildi. Bu kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte, Tarım Kredi Marketlerin güncel indirimli ürünler listesi!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:18