21 Mayıs 2024, Salı
Tarım Kredi Market 21 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta
Tarım Kredi Market 21 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Makarna Çeşitleri, Tereyağ, Kaşar Peynir, Süzme Peynir, Yoğurt, Tost Peyniri, Ayran, Beyaz Peynir, Süt Kakaolu Fındık Kreması, Siyah Zeytin, Temizlik ürünleri, İçecek Çeşitleri ve atıştırmalıklar uygun fiyata satışa sunulacak. İşte TK tam sayfa indirim afişi…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:00
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