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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Dana Kıyma, Dana Sucuk, Macar Salam, Siyah Çay, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Süt, Yoğurt, Zeytin, Un, Pirinç, Bulgur, Mercimek ve Temizlik Ürünleri uyguna yer alıyor. İşte TK haftanın uygun fiyatlı ürünleri…

Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:46
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Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında TK Dana Kıyma 147,60 TL, TK Macar Salam 77,00 TL, TK Tiryaki Siyah Çay 102,90 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 169,00 TL, Aynes Laktozsuz Süt 26,90 TL, TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 122,50 TL, TK Eski Kaşar Peynir 102,50 TL, TK Taze Kaşar Peynir 219,00 TL, Duranlar Salamura Taze Beyaz Peynir 79,90 TL, Tarsüt Bergama Tulum Peynir 105,00 TL, Aynes Beyaz Peynir 114,30 TL, 5KG TK Anadolu Buğday Unu 72,90 TL, 2,5KG TK Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte TK uygun fiyatlı ürünlerin tam listesi…

TARIM KREDİ MARKET 16 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU!

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Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

TK KABAK ÇEKİRDEĞİ 56,90 TL

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Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

TK SİYAH AY ÇEKİRDEĞİ 56,90 TL

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Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

TK KARIŞIK KURUYEMİŞ 74,90 TL

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Tarım Kredi Market 16 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor

TK KAVRULMUŞ İÇ FINDIK 206,90 TL