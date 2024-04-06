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Haberler Galeri ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

ŞOK 6 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Baymak kombi çeşitleri, Xiaomi Redmi 12 Akıllı telefon Xiami Mi Stick, Xiaomi Mi Box S ve MGM Apple uyumlu Kablosuz kulaklık uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki 13 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında beraberinde hangi ürünler indirime girecek?

Giriş Tarihi: 06.04.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 16:38
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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

ŞOK 6 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 13 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Baymak kombi çeşitleri, Xiaomi Redmi 12 Akıllı telefon Xiami Mi Stick, Xiaomi Mi Box S ve MGM Apple uyumlu Kablosuz kulaklık uygun fiyatı ile en çok dikkat çeken ürünlerin arasında yerini aldı. İşte ŞOK'a bu hafta gelecek haftanın indirimli ürünleri…

ŞOK 6 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

inbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL,

100 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL,

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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

50'li Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL,

Sinbo Stand Mixer Set 1.499 TL

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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 6 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

Simfer Midi Fırın 1.499 TL

Monster Jip Kapalı / Açık Kasa 149 TL,