A101’e bu hafta ucuza Hyundai marka su arıtma cihazı geliyor! A101 1 Mart aktüel ürünler kataloğu

A101 1 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ütünler belli oldu. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 399.900 TL'ye satışa sunulan Escamp 6500 Flat Tiny House en çok dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. Ayrıca A101 Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 26.999 TL, Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv 16.999 TL, Philips 55" UHD Smafrt Led Tv 21.999 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL, SEG Buzdolabı 8.999 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL gibi uygun fiyattan birçok ürünü satışa sunuyor. İşte haftanın kampanyalı afişi…

A101 1 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU