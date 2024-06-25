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Danimarka - Sırbistan | CANLI

Giriş: 25.06.2024 22:04
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Danimarka - Sırbistan | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. c grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.

DANİMARKA -SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Vestergaard, Christensen, Andersen, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Hojlund, Wind.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic, Samardzic, Lukic, Mitrovic.

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