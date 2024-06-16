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CANLI | Slovenya - Danimarka

Giriş: 16.06.2024 19:02 Güncelleme: 16.06.2024 19:45
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CANLI | Slovenya - Danimarka

Danimarka, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Danimarka ile Slovenya karşı karşıya geliyor.

SLOVENYA - DANİMARKA MUHTEMEL 11'LER

Slovenya XI: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

Danimarka XI: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

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