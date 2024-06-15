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Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 10:21
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Slovenya ve Danimarka, EURO 2024’te ilk kez sahne alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek. İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

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