Fon meselesine ilişkin son gelişmeler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısında ele alınacak.

ÜÇ İSİMDEN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.