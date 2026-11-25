Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Reklam Kurulu, bir çiçek satış platformunun arama motorlarında yayımlanan reklamlarını incelemeye aldı.

YÜZDE 50 İNDİRİM VAADİ GERÇEĞİ YANSITMADI Yapılan incelemede, platformun reklamlarında yer alan "yüzde 50 indirimli" vaadinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Platformda satışa sunulan ürünlerdeki en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı ve bu oranda yalnızca 3 üründe indirim uygulandığı tespit edildi. Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği belirlendi.

HİÇBİR ÜRÜNDE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANMADI

Platformda hiçbir ürüne yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadığı ortaya çıktı. Gerçekte sunulmayan bir indirim oranının reklamlarda kesin ve genel bir vaat olarak kullanılmasıyla tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.