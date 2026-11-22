Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 632 şüpheli hakkında işlem yürütüldüğünü ve 91 şirkete kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı. Soruşturmalarda 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilirken yurt dışına çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki varlık 9 ülkede donduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.

632 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturmalar çerçevesinde 91 şirkete kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Ayrıca 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konuldu ve banka hesapları donduruldu.

1.867 KARA ARACINA EL KONULDU

Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ait 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında 307 şirketin ortaklık payına da el konuldu.

9 ÜLKEDE 13 MİLYAR TL'LİK VARLIK DONDURULDU

Şüpheliler tarafından yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL karşılığı yabancı para cinsinden varlık, Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde donduruldu.

Söz konusu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması amacıyla adli istinabe işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

85 KİŞİDEN 44,58 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildiğini açıklayan Gürlek, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarının farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktarılmasıyla adaletten kaçışın mümkün olmadığını vurguladı.

Gürlek, vatandaşların alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.