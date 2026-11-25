Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bir şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 141'e yükseldi.