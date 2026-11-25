Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bir şüpheli daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 141'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da dört şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TUTUKLU SAYISI 141'E YÜKSELDİ
Aynı şüphelilerle birlikte gözaltına alınan bir kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 25 Kasım itibarıyla 141'e yükseldi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Eylül ayının ortalarında hız kazanan fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 24 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
91 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 23 Kasım'da fon soruşturmasının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Soruşturmada 632 şüphelinin bulunduğunu belirten Gürlek, 91 şirkete kayyum atandığını, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu ifade etmişti.
44,58 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ
Gönüllü iadeler hakkında da bilgi veren Gürlek, 85 kişiden 44,58 milyar lira tahsil edildiğini açıklamıştı.