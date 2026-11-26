2027 asgari ücrette pusula emekli zammı! İşte masadaki 5 formül
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirini doğrudan belirleyecek yıl sonu zam maratonunda geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde hükümetin emekliler için hazırladığı "seyyanen artış ve refah payı" paketi, yeni asgari ücret için de en kritik gösterge haline geldi. Yapılacak artışın enflasyonu aşması beklenirken, masada 35 bin TL ile 38 bin TL arasında değişen 5 farklı zam senaryosu bulunuyor.
Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak düzenleme de sona yaklaşılırken asgari ücret maratonu için de zaman daraldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yapılacak artış tüm çalışanların yeni maaşındaki artışı da etkileyecek. Ancak öncesinde emekli artışları belli olacağı için önemli bir referans haline gelecek.
Peki asgari ücret kaç lira olabilir? Artışa refah payı nasıl etki eder? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, merak edilenleri köşesine taşıdı.
Asgari ücret nasıl belirlenecek?
2027 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi yer alıyor. Hükümeti temsilen ve hakem olarak da 5 kişi bulunuyor. Aralık ayında ücret 3 ya da 4 toplantı sonrası belirleniyor.
Ücret belirlenirken hangi kriterlere bakılıyor?
Asgari ücret artışı yapılırken hem işçilerin geçim durumları hem de işverenlere maliyeti aynı anda masada oluyor. Dolayısıyla iki taraflı bir pazarlık söz konusu. Burada en önemli kriter enflasyon oluyor. Hem o yılın enflasyonuna hem de gelecek yıl beklenen enflasyona bakılıyor.