2027 bütçe kanunu teklifinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynakta yüzde 33.7 artış yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda da bu artış oranına yakın ücret zammı yapılmıştı. Eğer bu artış oranı dikkate alınırsa çalışanların eline geçecek para 9 bin 461 lira artacak. Net asgari ücret 28 bin 75 liradan 37 bin 536 liraya yükselecek. Asgari ücretin brütü 33 bin 30 liradan 44 bin 161 liraya çıkacak.

Emekliler ile asgari ücret ilişkisi var mı?

Emekli ve memur artışları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre yapılıyor. Asgari ücret ise senede bir kere ve aralık ayında belirleniyor. O yüzden oranlar arasında bir benzerlik olmuyor.

Emekliler için ek düzenlemede son durum ne?

Emeklilerin gelirini artıracak son düzenlemede sona yaklaşıldı. Bunun için değişik formüller öne çıkarken seyyanen artış ve refah payı masada. Yüzde 10 civarında SSK Bağ-Kur emeklisi artışı ile yüzde 8 civarındaki memur ve memur emeklisi artışı kesinleşirken bunun üzerine 15-20 puanlık refah payı bekleniyor. Ayrıca düşük maaşlardan başlayarak bir seyyanen ödeme de söz konusu. Taban maaşın 30-35 bin TL bandına çıkartılması da söz konusu.