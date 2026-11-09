Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: Sıfır noktasındayız, artık söz tükendi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan COP31'in açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizine karşı dünyaya ortak hareket etme çağrısında bulundu. "Dünya bize çok açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız" diyen Kurum, COP31'i somut adımların atıldığı bir zirveye dönüştürme hedefini vurguladı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) açılış töreninde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerine dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kurum, iklim politikalarının yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi, enerjiyi, gıda güvenliğini ve insanlığın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.
"SIFIR NOKTASINDAYIZ, ARTIK SÖZ TÜKENDİ"
Dünyanın savaşlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliğiyle aynı anda mücadele ettiğini belirten Bakan Kurum, iklim krizinin etkilerinin ülkelerin sınırlarını aştığını söyledi.
Kurum, "Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Gıda politikasıdır. Enerji politikasıdır. Şehir politikasıdır. Ve her şeyden önce, insanın geleceğini koruma politikasıdır" ifadelerini kullandı.
"COP31'İ BİR UYGULAMA COP'U YAPMAK İSTİYORUZ"
Antalya'daki zirvenin somut sonuçlar üretmesini hedeflediklerini belirten Kurum, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Bakan Kurum, "İşte Antalya'nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak. COP31'i bunun için bir Uygulama COP'u yapmak istiyoruz" dedi.
"GELİN, TARİHİ BİR İŞ BİRLİĞİNİ ANTALYA'DA BİRLİKTE KURALIM"
Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ortak zemin oluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirten Kurum, Avustralya ile birlikte Pasifik ülkelerinin ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların sesini duyurmayı hedeflediklerini söyledi.
Kurum, "Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarının insani krizini büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
Dünya ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunan Kurum, "Gelin, tarihi bir iş birliğini Antalya'da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.
COP31'İN YOL HARİTASI: DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON
COP31 Başkanlığının yaklaşımını üç temel kavram üzerine kurduklarını belirten Bakan Kurum, "COP31 Başkanlığı yaklaşımımızın merkezinde üç kavram var: Diyalog. Uzlaşı. Aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz. Sonra ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o ortak iradeyi sahaya taşıyacağız" açıklamasında bulundu.
Sıfır Atık Hareketi'nin önemine değinen Kurum, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmaların kaynakların korunmasına, israfın azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.
Enerji dönüşümüne ilişkin hedefleri de paylaşan Kurum, 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü kapsamında 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
İKLİM FİNANSMANINDA 1,3 TRİLYON DOLARLIK HEDEF
İklim değişikliğiyle mücadelede finansman ve güvenin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, Bakü'de gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinde uzlaşıldığını hatırlattı.
Kurum, kamu ve özel kaynakların yıllık en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması için çağrı yapıldığını belirterek, "Şimdi sözün sermayeye, sermayenin yatırıma, yatırımın sonuca dönüşme zamanıdır" diye konuştu.
İklim Uygulama Köprüsü ile finansmana ihtiyaç duyan projelerin yatırımcılarla, teknolojiye ihtiyaç duyan ülkelerin ise çözüm sahipleriyle buluşturulacağını belirten Kurum, "İhtiyacın olduğu yere imkanı, imkanın olduğu yere sorumluluğu taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
"ANTALYA'NIN MİRASI SÖZLERİMİZDEN BÜYÜK OLSUN"
Antalya'daki zirvenin yalnızca alınan kararlarla değil, hayata geçirilen çalışmalarla hatırlanmasını istediklerini belirten Kurum, uluslararası dayanışmada imece kültürüne dikkat çekti.
Bakan Kurum, "İmece, bir insanın gücünün yetmediği yerde herkesin elini taşın altına koymasıdır. İmece, yükü paylaşmak kadar umudu da paylaşmaktır. Bugün dünyanın ihtiyacı tam olarak budur" dedi.
Kurum, konuşmasında şu çağrıyı yaptı:
"Antalya'nın mirası sözlerimizden büyük olsun. Görünmeyen mesafeleri azaltan bir Antalya… İhtiyaçla imkanı buluşturan bir Antalya… Gecikmenin yerine harekete geçmeyi koyan bir Antalya… İklim eylemini insanın hayatına ulaştıran bir Antalya."
Konuşmasının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Avustralya hükümeti, Antalya halkı ve organizasyonda görev alanlara teşekkür eden Kurum, "Dünya ortak bir geleceği paylaşacaksa, o geleceğin sorumluluğunu da birlikte taşıyacaktır" mesajını verdi.