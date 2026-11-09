Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: Sıfır noktasındayız, artık söz tükendi

Kurum, "Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Gıda politikasıdır. Enerji politikasıdır. Şehir politikasıdır. Ve her şeyden önce, insanın geleceğini koruma politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın savaşlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliğiyle aynı anda mücadele ettiğini belirten Bakan Kurum, iklim krizinin etkilerinin ülkelerin sınırlarını aştığını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) açılış töreninde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerine dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kurum, iklim politikalarının yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi, enerjiyi, gıda güvenliğini ve insanlığın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Bakan Murat Kurum, COP31'in açılış töreninde dünyaya iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etme çağrısı yaptı.

"COP31'İ BİR UYGULAMA COP'U YAPMAK İSTİYORUZ"

Antalya'daki zirvenin somut sonuçlar üretmesini hedeflediklerini belirten Kurum, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan Kurum, "İşte Antalya'nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak. COP31'i bunun için bir Uygulama COP'u yapmak istiyoruz" dedi.

"GELİN, TARİHİ BİR İŞ BİRLİĞİNİ ANTALYA'DA BİRLİKTE KURALIM"

Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ortak zemin oluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirten Kurum, Avustralya ile birlikte Pasifik ülkelerinin ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların sesini duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurum, "Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarının insani krizini büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Dünya ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunan Kurum, "Gelin, tarihi bir iş birliğini Antalya'da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.