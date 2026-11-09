Sertab Erener'den COP31 için özel şarkı! Bakan Kurum paylaştı: "Tek bir dünya, tek bir yuva"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 için sanatçı Sertab Erener, "One Home-Tek Ev" adlı şarkıyı hazırladı. Eseri sosyal medya hesabından paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses" mesajıyla Erener'e teşekkür etti.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için sanatçı Sertab Erener, "One Home-Tek Ev" adlı şarkıyı hazırladı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçıya teşekkür etti.
BAKAN KURUM'DAN "TEK BİR DÜNYA, TEK BİR YUVA" MESAJI
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar'ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31'e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum."