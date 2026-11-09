Sertab Erener'den COP31 için özel şarkı! Bakan Kurum paylaştı: "Tek bir dünya, tek bir yuva"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 için sanatçı Sertab Erener, "One Home-Tek Ev" adlı şarkıyı hazırladı. Eseri sosyal medya hesabından paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses" mesajıyla Erener'e teşekkür etti.