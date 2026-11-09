Tren yolculuklarında yeni dönem: 425 noktada ray sıcaklıkları anlık takip edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iklim değişikliğinin demiryollarında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı yeni bir sistem kurulacağını açıkladı. Türkiye genelinde 425 noktada devreye alınması planlanan Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) ile ray sıcaklıkları anlık olarak izlenecek. Kritik değerlerin aşılması halinde sistem otomatik alarm oluşturacak ve ilgili trenlere uyarı gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında sıcaklık kaynaklı risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla Türkiye genelinde 425 noktaya Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacağını bildirdi. TCDD Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen projeyle ray sıcaklıkları anlık olarak takip edilecek ve olası risklere karşı erken uyarı imkanı sağlanacak.

Demiryollarında sıcaklık kaynaklı risklere karşı erken uyarı sistemi kurulacak.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin demiryolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere dikkati çeken Uraloğlu, "Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan olası risklere karşı erken uyarı imkanı sağlayacağız. Böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

RAYSİS ile Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıkları anlık takip edilecek.

425 NOKTADA RAY SICAKLIKLARI ANLIK İZLENECEK

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 425 noktaya kurulması planlanan sistemle ray sıcaklıklarının anlık olarak ölçüleceğini ve elde edilen verilerin sürekli kayıt altına alınacağını belirtti.

Uraloğlu, "Ray sıcaklıklarını merkezi olarak takip edeceğiz. Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Kritik sıcaklık değerlerinin aşılması halinde ilgili trenlere otomatik uyarı gönderilecek.

KRİTİK SICAKLIKLARDA TRENLERE UYARI GÖNDERİLECEK

Sistemin çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, ray sıcaklıklarının belirlenen eşik değerleri aşması durumunda otomatik alarm oluşturulacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Ölçüm noktalarından elde edilen veriler, uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlüklerimizde ve Eryaman İzleme Merkezi'nde takip edilebilecek" dedi.

RAYSİS'in Eryaman YHT Garı'nda bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesinin planlandığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarılar trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkan sağlayacağız."

Ray sıcaklıklarına ilişkin veriler Eryaman İzleme Merkezi'nden takip edilebilecek.

SICAKLIK KAYNAKLI RİSKLERE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde ray sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerin sürekli izlenebileceğini ve geçmiş dönem verileri üzerinden analizler yapılabileceğini belirtti.

Ray sıcaklıklarından kaynaklanabilecek olumsuzlukların önceden tespit edilmesinin demiryolu işletmeciliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "İklim değişikliğinin etkilerine karşı demiryolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. RAYSİS ile sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacak, demiryolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.