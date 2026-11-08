CANLI Türkiye COP31'e ev sahipliği yapıyor! Antalya'da dev iklim zirvesi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya liderleri ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla başlayacak. 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek zirvede, Mavi Bölge'de resmi müzakereler yürütülürken Yeşil Bölge'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Zirvenin en büyük salonlarından birine ise "Gazze" adı verildi.
İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı COP 31 Antalya'da başlıyor.
Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300'den fazla bakan COP31'e katılım bildirdi. Zirvede; 196 ülke ve AB'nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak.
CANLI ANLATIM
DEVASA ALANDA HAZIRLIKLAR EKSİKSİZ TAMAMLANDI
Zirvenin gerçekleşeceği dev platformdan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, organizasyonun büyüklüğüne ve teknik hazırlıklara dikkat çekerek, "Dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi COP31 ismiyle İklim Değişikliği Zirvesi ve Antalya'da artık bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Biz de A Haber olarak burada yerimizi aldık. Gördüğünüz gibi A Haber de bütün teknik imkanlarıyla, teknik ekibiyle bu iklim değişikliği zirvesine hazır. Çok devasa bir alandan bahsediyoruz; 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurşun, uluslararası ilginin yoğunluğuna işaret ederek, "Burası dünyanın birçok ülkesinden gelen, hatta 197 ülkesinden gelen medya mensuplarının görev yapacağı alan. Gerçekten devasa bir alandan bahsediyoruz. Birçok medya kuruluşunun burada temsilcilikleri kuruldu, aynı zamanda basın toplantısı odaları ayarlandı" sözleriyle alandaki hareketliliği paylaştı.
MAVİ VE YEŞİL BÖLGELER: DÜNYA LİDERLERİ VE VATANDAŞLAR BULUŞUYOR
Alanın iki ana fonksiyonel bölgeye ayrıldığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İkiye ayrılmış durumda bölge; mavi ve yeşil bölge olarak ikiye ayrıldı. Mavi bölgede diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek. Yeşil bölgede ise teknoloji alanları, çocuk oyun alanları gibi biraz daha vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapılacak" dedi.
Basın toplantı salonlarında Türk kültürünün izlerinin yer aldığını belirten Kurşun, kameraman Köksal’ın görüntüleri eşliğinde, "Mesajlar oldukça anlamlı. Her bir basın toplantı odasına farklı farklı isimler verildi; Anadolu, Akdeniz, Mevlana... Hemen sol tarafta Yunus Emre ismini görüyorsunuz. Gelibolu ismi verilmiş, Ahlat ismi verilmiş, aynı zamanda Çatalhöyük ismi verilmiş. Yani Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacak birçok isim buraya verilmiş durumda. İleride de Mevlana Celaleddin-i Rumi ismi verilen bir salonu gözlemlemiştik" şeklinde konuştu.
102 DEVLET BAŞKANI VE 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Akreditasyon ve giriş süreçlerindeki yoğunluğu aktaran Kurşun, "Bugün itibarıyla aslında kayıt işlemleri başladı. Yüzlerce kişi şu anda COP31'in gerçekleştirileceği alanda. İnanılmaz bir kuyruk vardı, biz de içeriye 45-50 dakikada ancak girebildik. Çünkü akreditasyon işlemlerinin oldukça uzun sürdüğünü de söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.
Zirvenin küresel iklim politikalarındaki tarihi rolüne dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Zirvede dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacaklar. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve, küresel iklim politikaları açısından da çok önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçmiş olacak. 1995 yılından bu yana her yıl düzenleniyor bu zirveler. COP31 ise bu sürecin en kritik dönemeçlerinden birisi; çünkü Türkiye aylardır bu zirveye hazırlanıyor. 102 devlet ve hükümet başkanı geleceğini bildirdi. Bunun yanı sıra 100 bin katılımcı olacak ve yeşil bölge de hesaba katılırsa 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 20 Kasım'a kadar çok önemli toplantılara ev sahipliği yapılacak" sözleriyle aktardı.
ULAŞIMDA 630 ÇEVRE DOSTU OTOBÜS DEVREDE
COP31 İklim Zirvesi süresince Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA'nın temsilcileri bulunacak.
COP31 kapsamında katılımcıların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir ile 7 aktif ve 2 yedek ambulansın görev yapması planlandı. Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil sağlık müdahale kapasitesi güçlendirildi.
Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapacak.
Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.
ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA LİDERLER ZİRVESİ
Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300'den fazla bakan COP31'e katılım bildirdi. COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) yanı sıra BM, BM Genel Kurulu, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde COP31'e katılacak.