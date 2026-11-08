Zirvenin gerçekleşeceği dev platformdan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, organizasyonun büyüklüğüne ve teknik hazırlıklara dikkat çekerek, "Dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi COP31 ismiyle İklim Değişikliği Zirvesi ve Antalya'da artık bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Biz de A Haber olarak burada yerimizi aldık. Gördüğünüz gibi A Haber de bütün teknik imkanlarıyla, teknik ekibiyle bu iklim değişikliği zirvesine hazır. Çok devasa bir alandan bahsediyoruz; 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurşun, uluslararası ilginin yoğunluğuna işaret ederek, "Burası dünyanın birçok ülkesinden gelen, hatta 197 ülkesinden gelen medya mensuplarının görev yapacağı alan. Gerçekten devasa bir alandan bahsediyoruz. Birçok medya kuruluşunun burada temsilcilikleri kuruldu, aynı zamanda basın toplantısı odaları ayarlandı" sözleriyle alandaki hareketliliği paylaştı.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGELER: DÜNYA LİDERLERİ VE VATANDAŞLAR BULUŞUYOR

Alanın iki ana fonksiyonel bölgeye ayrıldığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İkiye ayrılmış durumda bölge; mavi ve yeşil bölge olarak ikiye ayrıldı. Mavi bölgede diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek. Yeşil bölgede ise teknoloji alanları, çocuk oyun alanları gibi biraz daha vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapılacak" dedi.

Basın toplantı salonlarında Türk kültürünün izlerinin yer aldığını belirten Kurşun, kameraman Köksal’ın görüntüleri eşliğinde, "Mesajlar oldukça anlamlı. Her bir basın toplantı odasına farklı farklı isimler verildi; Anadolu, Akdeniz, Mevlana... Hemen sol tarafta Yunus Emre ismini görüyorsunuz. Gelibolu ismi verilmiş, Ahlat ismi verilmiş, aynı zamanda Çatalhöyük ismi verilmiş. Yani Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacak birçok isim buraya verilmiş durumda. İleride de Mevlana Celaleddin-i Rumi ismi verilen bir salonu gözlemlemiştik" şeklinde konuştu.

102 DEVLET BAŞKANI VE 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Akreditasyon ve giriş süreçlerindeki yoğunluğu aktaran Kurşun, "Bugün itibarıyla aslında kayıt işlemleri başladı. Yüzlerce kişi şu anda COP31'in gerçekleştirileceği alanda. İnanılmaz bir kuyruk vardı, biz de içeriye 45-50 dakikada ancak girebildik. Çünkü akreditasyon işlemlerinin oldukça uzun sürdüğünü de söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Zirvenin küresel iklim politikalarındaki tarihi rolüne dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Zirvede dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacaklar. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve, küresel iklim politikaları açısından da çok önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçmiş olacak. 1995 yılından bu yana her yıl düzenleniyor bu zirveler. COP31 ise bu sürecin en kritik dönemeçlerinden birisi; çünkü Türkiye aylardır bu zirveye hazırlanıyor. 102 devlet ve hükümet başkanı geleceğini bildirdi. Bunun yanı sıra 100 bin katılımcı olacak ve yeşil bölge de hesaba katılırsa 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 20 Kasım'a kadar çok önemli toplantılara ev sahipliği yapılacak" sözleriyle aktardı.