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CANLI Türkiye COP31'e ev sahipliği yapıyor! Antalya'da dev iklim zirvesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Türkiye COP31'e ev sahipliği yapıyor! Antalya'da dev iklim zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya liderleri ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla başlayacak. 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek zirvede, Mavi Bölge'de resmi müzakereler yürütülürken Yeşil Bölge'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Zirvenin en büyük salonlarından birine ise "Gazze" adı verildi.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı COP 31 Antalya'da başlıyor.

Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300'den fazla bakan COP31'e katılım bildirdi. Zirvede; 196 ülke ve AB'nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak.

CANLI ANLATIM

15:46

DEVASA ALANDA HAZIRLIKLAR EKSİKSİZ TAMAMLANDI

Zirvenin gerçekleşeceği dev platformdan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, organizasyonun büyüklüğüne ve teknik hazırlıklara dikkat çekerek, "Dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi COP31 ismiyle İklim Değişikliği Zirvesi ve Antalya'da artık bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Biz de A Haber olarak burada yerimizi aldık. Gördüğünüz gibi A Haber de bütün teknik imkanlarıyla, teknik ekibiyle bu iklim değişikliği zirvesine hazır. Çok devasa bir alandan bahsediyoruz; 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DEV COP31 ZİRVESİ! 197 ÜLKEDEN 100 BİN MİSAFİR

Kurşun, uluslararası ilginin yoğunluğuna işaret ederek, "Burası dünyanın birçok ülkesinden gelen, hatta 197 ülkesinden gelen medya mensuplarının görev yapacağı alan. Gerçekten devasa bir alandan bahsediyoruz. Birçok medya kuruluşunun burada temsilcilikleri kuruldu, aynı zamanda basın toplantısı odaları ayarlandı" sözleriyle alandaki hareketliliği paylaştı.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGELER: DÜNYA LİDERLERİ VE VATANDAŞLAR BULUŞUYOR

Alanın iki ana fonksiyonel bölgeye ayrıldığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İkiye ayrılmış durumda bölge; mavi ve yeşil bölge olarak ikiye ayrıldı. Mavi bölgede diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek. Yeşil bölgede ise teknoloji alanları, çocuk oyun alanları gibi biraz daha vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapılacak" dedi.

Basın toplantı salonlarında Türk kültürünün izlerinin yer aldığını belirten Kurşun, kameraman Köksal’ın görüntüleri eşliğinde, "Mesajlar oldukça anlamlı. Her bir basın toplantı odasına farklı farklı isimler verildi; Anadolu, Akdeniz, Mevlana... Hemen sol tarafta Yunus Emre ismini görüyorsunuz. Gelibolu ismi verilmiş, Ahlat ismi verilmiş, aynı zamanda Çatalhöyük ismi verilmiş. Yani Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacak birçok isim buraya verilmiş durumda. İleride de Mevlana Celaleddin-i Rumi ismi verilen bir salonu gözlemlemiştik" şeklinde konuştu.

102 DEVLET BAŞKANI VE 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Akreditasyon ve giriş süreçlerindeki yoğunluğu aktaran Kurşun, "Bugün itibarıyla aslında kayıt işlemleri başladı. Yüzlerce kişi şu anda COP31'in gerçekleştirileceği alanda. İnanılmaz bir kuyruk vardı, biz de içeriye 45-50 dakikada ancak girebildik. Çünkü akreditasyon işlemlerinin oldukça uzun sürdüğünü de söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Zirvenin küresel iklim politikalarındaki tarihi rolüne dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Zirvede dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacaklar. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve, küresel iklim politikaları açısından da çok önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçmiş olacak. 1995 yılından bu yana her yıl düzenleniyor bu zirveler. COP31 ise bu sürecin en kritik dönemeçlerinden birisi; çünkü Türkiye aylardır bu zirveye hazırlanıyor. 102 devlet ve hükümet başkanı geleceğini bildirdi. Bunun yanı sıra 100 bin katılımcı olacak ve yeşil bölge de hesaba katılırsa 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 20 Kasım'a kadar çok önemli toplantılara ev sahipliği yapılacak" sözleriyle aktardı.

15:35

ULAŞIMDA 630 ÇEVRE DOSTU OTOBÜS DEVREDE

COP31 İklim Zirvesi süresince Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA'nın temsilcileri bulunacak.

COP31 kapsamında katılımcıların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir ile 7 aktif ve 2 yedek ambulansın görev yapması planlandı. Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil sağlık müdahale kapasitesi güçlendirildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapacak.

Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.

Ahaber
15:35

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA LİDERLER ZİRVESİ

Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300'den fazla bakan COP31'e katılım bildirdi. COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) yanı sıra BM, BM Genel Kurulu, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde COP31'e katılacak.

15:34

HER ODA VE SALONA ÖZEL İSİM

COP31 alanındaki salon isimleri Anadolu coğrafyasının güzelliklerini, Türk-İslam medeniyetinin izlerini taşıyor.

Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.

828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de bir "Antalya Salonu" da bulunacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonuna ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin adı konuldu.

Mavi Bölge'de "Selimiye", "Evliya Çelebi", "Ayder", "Göbeklitepe", "Topkapı", "Kaçkar", "Zeugma", "Kapadokya", "Boğaziçi", "Patara", "Sümela", "Sezai Karakoç", "Piri Reis", "Harput", "Mimar Sinan", "Ağrı Dağı", "Van Gölü", "Troya", "Fethiye", "Pamukkale", "Efes", "Gelibolu", "Ahlat", "Uludağ", "Çatalhöyük" ve "Aspendos" isimleriyle toplantı odaları oluşturuldu. Yan etkinlik alanlarına da "Uzungöl", "Likya", "Assos", "Perge", "Ahi Evran", "Aşık Veysel" ve "Hattuşa" isimleri verildi.

Mavi Bölge, "Tropikal Kelebek Bahçesi" ile ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik açısından etkileşimli bir deneyim sunacak.

Yeşil Bölge'de 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze Salonu" ismi verildi. Bölgede diğer salon ve toplantı odalarında da "İbn-i Sina", "Prof. Dr. Aziz Sancar", "Farabi", "Mehmet Akif Ersoy", "Hacı Bektaş Veli", "Cacabey", "Ahmet Yesevi", "Prof. Dr. Afet İnan", "Fatma Aliye", "Biruni", "Osman Hamdi Bey" isimleri yer aldı.

Yeşil Bölge'deki "Anadolu Bahçesi", Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Likyalılara, Roma ve Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan medeniyet birikimini, doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam ekseninde ziyaretçilere aktaracak.

"7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel lezzetleri ve sürdürülebilir mutfak kültürü COP31'de dünya ile buluşturulacak.

Akdeniz Mutfağı, Gaziantep Mutfağı, Kayseri Mutfağı, Sıfır Atık Mutfağı, Türk Dünyası Mutfağı, Konya Mutfağı ve Karadeniz Mutfağı ziyaretçilere sunulacak.

15:33

TEMATİK MERKEZ "YEŞİL BÖLGE"

Konferansın toplumsal katılım yönünü oluşturacak Yeşil Bölge'de ise tematik merkezler belirlendi. Bu merkezler kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve gençlerin iklim çözümlerini, teknolojileri ve iyi uygulamaları paylaşacağı sergi, konser, panel, çalıştay ve etkileşim alanları olarak planlandı.

582 bin 244 metrekarelik alandaki Yeşil Bölge'de başta Türkiye Pavilyonu olmak üzere Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone yapıları bulunuyor.

Dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında da COP31 Etkinlik Alanı'nda Sıfır Atık Hub'ı, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, 7 Bölge 7 Ev Sıfır Atık Mutfağı, Sıfır Atık Müzesi ve Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi birlikte yer alıyor.

Ayrıca Yörük kültürünün yansıtıldığı "Antalya Evi", sıfır atık ile inşa edilen kaplumbağa pavilyonu yer alıyor.

Ahaber
15:32

MAVİ BÖLGE ÜST DÜZEY TOPLANTILARA HAZIRLIK

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki resmi müzakereler, üst düzey toplantılar ve diplomatik görüşmeler Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek. Kontrollü erişime açık olacak konferans alanına girişler, BM akreditasyon kurallarına göre yapılacak.

Mavi Bölge'de resmi görüşmelerin yanı sıra çeşitli yan etkinlikler de düzenlenecek. Açıklanan programa göre, iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli konularda paneller gerçekleştirilecek.

527 bin 414 metrekarelik alana kurulan Mavi Bölge'de genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

Bölgede ayrıca 10 bin metrekarelik alana sahip, beş yapraklı "Zaman Tüneli" yapısı Sıfır Atık Müzesi olarak hizmet verecek.

Ahaber
15:32

COP'UN KÜRESEL İKLİM YÖNETİŞİMİNDEKİ ROLÜ

COP'un temel işlevlerinden biri, taraflarca sunulan ulusal bildirimleri ve sera gazı envanterlerini incelemek. Yıllar içinde COP oturumları, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması da dahil olmak üzere küresel iklim eyleminde önemli dönüm noktalarına yol açmış ve uluslararası iklim politikasının yönünü şekillendirdi. COP sadece bir müzakere forumu değil iklim taahhütlerini eyleme dönüştürmek için hükümetleri, finans kuruluşlarını, işletmeleri ve sivil toplumu bir araya getiren küresel bir platforma dönüştü. COP, karar alma süreçlerinin ötesinde, finansmanı, teknoloji dağıtımını, dayanıklılığı ve koordineli uygulamayı küresel ölçekte hızlandıracak diplomasiyi ülkelere sunuyor.

Ahaber
14:00

TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ

İlki 1995 yılında Berlin'de düzenlenen zirvede, sözleşmeye taraf ülkeler her yıl iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilerlemeleri değerlendiriyor, ortak çözüm yolları geliştiriyor ve küresel iklim politikalarına yön verecek kararlar alıyor. Bu yılki zirveye ise Türkiye başkanlık edecek.

Küresel iklim zirvesi COP31, 9 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erecek.

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarına ilişkin önemli kararların ele alınacağı konferansa, dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve bakanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katılacak.

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenecek COP31 için Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı.

Ülkeler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut, ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hedeflenen konferans kapsamındaki etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilecek.

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