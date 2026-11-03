Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış tavanı yüzde 31,23 oldu. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilecek? 20, 25, 30, 40 ve 50 bin TL kira ödeyenlerin yeni kira bedeli kaç TL olacak? İşte Kasım 2026 kira artış oranı ve örnek hesaplama tablosu...