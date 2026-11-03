Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış tavanı yüzde 31,23 oldu. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilecek? 20, 25, 30, 40 ve 50 bin TL kira ödeyenlerin yeni kira bedeli kaç TL olacak? İşte Kasım 2026 kira artış oranı ve örnek hesaplama tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da netleşti.
EKİM 2026 ENFLASYONU YÜZDE 2,58! KİRA ZAMMI BELLİ OLDU
Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23 OLDU
TÜİK verilerine göre ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.
On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.
Bu oran, kasım ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.