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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış tavanı yüzde 31,23 oldu. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilecek? 20, 25, 30, 40 ve 50 bin TL kira ödeyenlerin yeni kira bedeli kaç TL olacak? İşte Kasım 2026 kira artış oranı ve örnek hesaplama tablosu...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da netleşti.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 1

EKİM 2026 ENFLASYONU YÜZDE 2,58! KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 2

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23 OLDU

TÜİK verilerine göre ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Bu oran, kasım ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 3

EV, İŞ YERİ VE DÜKKAN SAHİBİ EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyen ev, iş yeri ve dükkan sahipleri, kiraya en fazla yüzde 31,23 oranında artış yapabilecek.

Taraflar, bu oranın altında bir artış oranı üzerinde anlaşabilecek ancak yasal üst sınırın üzerinde zam yapılamayacak.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 4

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.

Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Ortaya çıkan artış tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 5

30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Kasım ayı için belirlenen yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre:

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 31,23

Kira artış tutarı: 9.369 TL

Yeni kira bedeli: 39.369 TL

Yıllık yeni kira bedeli: 472.428 TL

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 6

FARKLI KİRA BEDELLERİ İÇİN HESAPLAMA

20.000 TL kira ödeyenler için:

Artış tutarı: 6.246 TL

Yeni kira bedeli: 26.246 TL

25.000 TL kira ödeyenler için:

Artış tutarı: 7.807,50 TL

Yeni kira bedeli: 32.807,50 TL

40.000 TL kira ödeyenler için:

Artış tutarı: 12.492 TL

Yeni kira bedeli: 52.492 TL

50.000 TL kira ödeyenler için:

Artış tutarı: 15.615 TL

Yeni kira bedeli: 65.615 TL

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 7

KİRA ARTIŞ ORANI GERİLEDİ

Ekim ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti.

Kasım ayında açıklanan yüzde 31,23'lük oranla birlikte kira artış tavanında 0,26 puanlık gerileme yaşandı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı - 8

SON AYLARIN KİRA ARTIŞ ORANLARI

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: Yüzde 32,82

Mayıs 2026: Yüzde 32,43

Haziran 2026: Yüzde 32,24

Temmuz 2026: Yüzde 32,03

Ağustos 2026: Yüzde 31,90

Eylül 2026: Yüzde 31,79

Ekim 2026: Yüzde 31,49

Kasım 2026: Yüzde 31,23

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