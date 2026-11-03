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ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık anlaşma: Hava savunma sistemleri ihraç edecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık anlaşma: Hava savunma sistemleri ihraç edecek

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeye ilişkin bilgiyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, uluslararası pazardaki ihracat faaliyetlerine ilişkin yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şirketin KAP açıklamasında, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam 1,1 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

SÖZLEŞMENİN TUTARI 1,1 MİLYAR DOLAR

ASELSAN'ın açıklamasında, anlaşmanın hava savunma sistemlerinin satışını kapsadığı belirtilirken, müşterinin kimliği ve sistemlerin teslimat takvimine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

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