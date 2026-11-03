ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık anlaşma: Hava savunma sistemleri ihraç edecek

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeye ilişkin bilgiyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.