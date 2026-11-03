-°C
CANLI YAYIN

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayındaki maaş artışlarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Dört aylık enflasyon birikiminin yüzde 8,29'a ulaşmasıyla birlikte emeklilerin ocak zammına ilişkin hesaplamalar da güncellendi. Peki, ekim ayı enflasyonunda hangi harcama grupları öne çıktı? Açıklanan veriler memur ve emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı verilere göre tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı.

TÜFE'deki artış, 2025 yılı aralık ayına göre yüzde 27,52 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77'YE YÜKSELDİ

Eylül ayında aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanan enflasyon, ekimde aylık yüzde 2,58 ve yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon eylül ayına göre 0,04 puan yükseldi.

2025 yılı aralık ayına göre tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 27,52'ye ulaşırken, on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,23 oldu.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 1

2026'DA ENFLASYON NASIL DEĞİŞTİ?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk on ayında gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle sıralandı:

Ay

Gerçekleşen enflasyon

Ocak

%4,84

Şubat

%2,96

Mart

%1,94

Nisan

%4,18

Mayıs

%1,71

Haziran

%0,99

Temmuz

%1,78

Ağustos

%1,84

Eylül

%1,84

Ekim

%2,58

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 2

EKİM AYINDA EN FAZLA HANGİ HARCAMA GRUPLARI ARTTI?

TÜİK verilerine göre yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,50, ulaştırmada yüzde 2,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 artış kaydedildi.

Endekste kapsanan 174 alt sınıfın 134'ünde fiyat artışı yaşanırken, 29'unda düşüş görüldü. 11 alt sınıfta ise değişim olmadı.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 3

ENFLASYON VERİLERİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalar güncellendi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından ekimde TÜFE'nin yüzde 2,58 artmasıyla dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon zammının hesaplanmasında dört aylık artış netleşti. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı verilerinin ardından belli olacak.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışları, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşen aylık artışların ardından dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29 oldu.

Kasım ve aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin altı aylık zam oranı kesinleşecek.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammı ile varsa enflasyon farkı esas alınıyor. Altı aylık enflasyonun ilgili dönemdeki toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşan fark, yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanıyor.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışa ilişkin hesaplamalarda dört aylık veriler netleşti.

Nihai zam oranları, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 6

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar - 7

Emekliye zam ve refah payı hesabı!Emekliye zam ve refah payı hesabı! EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI HESABI!

Önceki Haber
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 2026 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte örnek zam hesabı
Motokuryeler için yeni dönem! SRC belgesi olmayana ağır ceza: İşte son tarih
Sonraki Haber
Motokuryeler için yeni dönem! SRC belgesi olmayana ağır ceza: İşte son tarih
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın