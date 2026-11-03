Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Milyonların maaşını etkileyecek! İşte TÜİK'in açıkladığı son rakamlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayındaki maaş artışlarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Dört aylık enflasyon birikiminin yüzde 8,29'a ulaşmasıyla birlikte emeklilerin ocak zammına ilişkin hesaplamalar da güncellendi. Peki, ekim ayı enflasyonunda hangi harcama grupları öne çıktı? Açıklanan veriler memur ve emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...
Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı verilere göre tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı.
TÜFE'deki artış, 2025 yılı aralık ayına göre yüzde 27,52 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77'YE YÜKSELDİ
Eylül ayında aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanan enflasyon, ekimde aylık yüzde 2,58 ve yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.
Böylece yıllık enflasyon eylül ayına göre 0,04 puan yükseldi.
2025 yılı aralık ayına göre tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 27,52'ye ulaşırken, on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,23 oldu.
2026'DA ENFLASYON NASIL DEĞİŞTİ?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk on ayında gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle sıralandı:
|
Ay
|
Gerçekleşen enflasyon
|
Ocak
|
%4,84
|
Şubat
|
%2,96
|
Mart
|
%1,94
|
Nisan
|
%4,18
|
Mayıs
|
%1,71
|
Haziran
|
%0,99
|
Temmuz
|
%1,78
|
Ağustos
|
%1,84
|
Eylül
|
%1,84
|
Ekim
|
%2,58
EKİM AYINDA EN FAZLA HANGİ HARCAMA GRUPLARI ARTTI?
TÜİK verilerine göre yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 oldu.
Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,50, ulaştırmada yüzde 2,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 artış kaydedildi.
Endekste kapsanan 174 alt sınıfın 134'ünde fiyat artışı yaşanırken, 29'unda düşüş görüldü. 11 alt sınıfta ise değişim olmadı.