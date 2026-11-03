Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı verilere göre tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı.

TÜFE'deki artış, 2025 yılı aralık ayına göre yüzde 27,52 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77'YE YÜKSELDİ

Eylül ayında aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanan enflasyon, ekimde aylık yüzde 2,58 ve yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon eylül ayına göre 0,04 puan yükseldi.

2025 yılı aralık ayına göre tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 27,52'ye ulaşırken, on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,23 oldu.