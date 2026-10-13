Fiyatını duyan şaşırıyor! Boş köpük kasa içindeki balıktan 3 kat daha pahalı

Karadeniz'de balıkçıların kullandığı sıradan beyaz köpük kasaların fiyatı, içine konulan balığın önüne geçti. Bölgede palamut avının artmasıyla balık fiyatları düşerken, balıkların taşınmasında kullanılan boş strafor kasaların tanesi 100 TL'ye mal olmaya başladı. Tezgahlarda 3 palamut 100 TL'ye satılırken, bir boş kasanın fiyatı tek bir palamudun yaklaşık üç katına ulaştı.

"Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira."

Karadeniz'deki yoğun av nedeniyle palamudun tanesi yaklaşık 33 liraya kadar gerilerken, boş kasanın fiyatı balığın yaklaşık üç katına çıktı.

Balıkların taşınması için kullanılan ve içine yaklaşık 10 palamut sığan beyaz strafor kasaların fiyatı dikkat çekti. Balıkçı esnafının aktardığına göre depozitosu bulunmayan bu kasaların tanesi 100 TL'ye mal oluyor.

"AMBALAJ BALIĞI GEÇİYOR"

Köpük kasanın maliyetinin balığın satış fiyatını geride bıraktığını belirten Şimşek, "Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha ne olsun, bedava yani. Yani ambalaj balığı geçiyor" dedi.

Palamut bolluğuna da dikkat çeken Şimşek, "3 tanesi 100 liraya geliyor. Bolluk var bu sene" ifadelerini kullandı.