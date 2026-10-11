BALIKÇILAR: FİYATLARIN BU KADAR DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİK

Bolluğun vatandaşları sevindirdiğini, ancak düşük fiyatların balıkçıların kazancını etkilediğini anlatan Ak, sezon öncesinde palamudun bol olmasını beklediklerini söyledi.

"Bu sezondan zaten bizler umutluyduk, daha öncesinden balığın bol olacağı da belliydi. Fakat fiyatların bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Yine de Allah'a şükürler olsun, sürümden kazanıyoruz. Masraflarımızı çıkartmaya çalışıyoruz."