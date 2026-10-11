Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar
Kastamonu’nun Cide ilçesinde palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Sezon başında 200 liradan satılan kiloluk palamutların tanesi 40–60 liraya düşerken, limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise düşük fiyatlar nedeniyle sürümden kazanarak masraflarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar denizden kasa kasa palamutla dönüyor. Bolluk, tezgahlardaki fiyatları da düşürdü. Sezon başında tanesi 200 liradan satılan kiloluk palamutlar, 40–60 lira arasında alıcı buluyor.
Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar, Cide Limanı'ndaki satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.
KİLOLUK PALAMUT 200 LİRADAN 40–60 LİRAYA DÜŞTÜ
Karadeniz'in önemli balıkçılık noktalarından Cide'de, denize açılan tekneler bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. Neredeyse her teknenin balıkla dönmesi, satış noktalarındaki fiyatlara da yansıyor.
Sezon başlangıcında 200 liradan satışa sunulan kiloluk palamutların tanesi, bolluk nedeniyle 40–60 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesi, vatandaşların balığa ilgisini artırdı.
LİMANDA UCUZ BALIK KUYRUĞU
Palamut almak isteyen vatandaşlar, limandaki satış noktalarında sıraya giriyor. İlçede yaşanan bolluk, vatandaşlara uygun fiyata balık tüketme imkanı sunuyor.
Cide'de balıkçılık yapan kaptan Nuri Ak, sezonun bereketli geçtiğini belirterek şöyle konuştu:
"Allah'ın izniyle bu yıl çok bereketli geçiyor. Balık bol olduğu için fiyatları da uygun. Milletimiz uygun fiyata balık yiyor. Bazı yerlerde balık fiyatları 40 TL'ye kadar düştü."