-°C
CANLI YAYIN

Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Sezon başında 200 liradan satılan kiloluk palamutların tanesi 40–60 liraya düşerken, limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise düşük fiyatlar nedeniyle sürümden kazanarak masraflarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar denizden kasa kasa palamutla dönüyor. Bolluk, tezgahlardaki fiyatları da düşürdü. Sezon başında tanesi 200 liradan satılan kiloluk palamutlar, 40–60 lira arasında alıcı buluyor.

Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar, Cide Limanı'ndaki satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar - 1

KİLOLUK PALAMUT 200 LİRADAN 40–60 LİRAYA DÜŞTÜ

Karadeniz'in önemli balıkçılık noktalarından Cide'de, denize açılan tekneler bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. Neredeyse her teknenin balıkla dönmesi, satış noktalarındaki fiyatlara da yansıyor.

Sezon başlangıcında 200 liradan satışa sunulan kiloluk palamutların tanesi, bolluk nedeniyle 40–60 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesi, vatandaşların balığa ilgisini artırdı.

Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar - 2

LİMANDA UCUZ BALIK KUYRUĞU

Palamut almak isteyen vatandaşlar, limandaki satış noktalarında sıraya giriyor. İlçede yaşanan bolluk, vatandaşlara uygun fiyata balık tüketme imkanı sunuyor.

Cide'de balıkçılık yapan kaptan Nuri Ak, sezonun bereketli geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bu yıl çok bereketli geçiyor. Balık bol olduğu için fiyatları da uygun. Milletimiz uygun fiyata balık yiyor. Bazı yerlerde balık fiyatları 40 TL'ye kadar düştü."

Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar - 3

BALIKÇILAR: FİYATLARIN BU KADAR DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİK

Bolluğun vatandaşları sevindirdiğini, ancak düşük fiyatların balıkçıların kazancını etkilediğini anlatan Ak, sezon öncesinde palamudun bol olmasını beklediklerini söyledi.

"Bu sezondan zaten bizler umutluyduk, daha öncesinden balığın bol olacağı da belliydi. Fakat fiyatların bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Yine de Allah'a şükürler olsun, sürümden kazanıyoruz. Masraflarımızı çıkartmaya çalışıyoruz."

Kastamonu Cide’de kiloluk palamut 200 liradan 40-60 liraya düştü! Limandaki satış noktalarında uzun kuyruklar - 4

Balıkçılığın ekip çalışması gerektirdiğini ve gece boyunca denizde kaldıklarını ifade eden Ak, fiyatların biraz daha yüksek olmasının kendileri açısından daha iyi olacağını belirtti.

Ak, bolluğun sevindirici tarafını ise "Herkes en azından uygun fiyata balık yiyor" sözleriyle anlattı.

Sakarya’da gece yarısı kaza dehşeti! Önce bir araca, ardından diğerine çarptı: 4 yaralı
Sonraki Haber
Sakarya’da gece yarısı kaza dehşeti! Önce bir araca, ardından diğerine çarptı: 4 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın