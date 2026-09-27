Karadeniz’de yeni av sezonuyla birlikte palamut bolluğu yaşanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık restoranlarında tava, ızgara, ekşili ve şiş gibi farklı yöntemlerle hazırlanarak sofralara taşınıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle ağlarını suya bırakan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki yerini alırken vatandaşların balığa gösterdiği ilgi restoranlara da yansıdı.

Palamudun en çok tava, ızgara, ekşili ve şiş şeklinde hazırlanan çeşitleri tercih ediliyor. Trabzon'un Yıldızlı Mahallesi'nde hizmet veren balık restoranında da palamut farklı pişirme ve sunum yöntemleriyle müşterilere sunuluyor.

"SON 20 YILDIR BÖYLE BİR SEZON GÖRMEDİK"

Denizlerdeki palamut bolluğunun evlerde balık tüketimini artırdığını belirten işletmeci Kaan Bayram, sezonun son derece bereketli geçtiğini söyledi.

Bayram, "Son 20 yıldır böyle bir sezon görmedik. Denizlerimiz adeta palamut kaynıyor. Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Sadece palamut değil, hamsi ve diğer balık çeşitlerinin de bol olacağını düşünüyorum. Özellikle bugünlerde evlerimizde palamut daha çok tüketiliyor." dedi.

EVDE KOKU OLMADAN PİŞİRME ÖNERİSİ

Restoranlarda palamudun özellikle ızgarasının tercih edildiğini anlatan Bayram, balığın evde kağıda sarılarak hazırlanabileceğini ifade etti.

Kaan Bayram, "Restoranımızda genelde palamudun ızgarasını yapıyoruz. Palamudu evlerde ızgara yapma imkânı olmadığından ve ev hanımları kokusundan çok şikâyetçi oldukları için evde kâğıda sarılı bir şekilde hem fırında hem de tavada çok rahatlıkla pişirilebilir. Kokusunu dışarıya salmadan pişirildiğinde çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LEZZETİN İLK ŞARTI TAZELİK

Balık hazırlanırken en önemli unsurun tazelik olduğuna işaret eden Bayram, taze palamudun yoğun baharat veya müdahale gerektirmediğini anlattı.

Bayram, "En başta kuralımız, balığın taze olması. Taze balık fazla da müdahale istemez. Pişirme şekli olsun, baharat olsun; tavada, ızgarada ya da bir kâğıdın üzerinde pişirdiğiniz zaman o lezzeti balıktan alırsınız" dedi.

PALAMUT ŞİŞ TRABZON'DA TANINIYOR

Palamudun klasik pişirme yöntemlerinin yanı sıra şiş olarak hazırlanması da ilgi görüyor. Kılçıkları ve derisi temizlenen balık özel marinasyonun ardından kıl biber ve pembe domatesle birlikte şişe diziliyor.

Izgarada pişirilen palamut şiş farklı baharatlarla servis ediliyor. Marinasyon işlemi balığın ağır kokusunu azaltırken kılçıksız sunum da tüketimi kolaylaştırıyor.

PALAMUT SEVMEYENLERE ŞİŞ TAVSİYESİ

Palamut şişin Trabzon'da yavaş yavaş tanınmaya başladığını belirten Bayram, "Palamudun şişte olması insanlara biraz ilginç geliyor. Asıl yedikten sonra ilginç geliyor. Çünkü palamutla çok ilgisi olmayanlara, sanki bambaşka bir et yermiş gibi bir his veriyor. Bu yüzden çok hafif. Palamut sevmeyenlere benim tavsiyemdir" diye konuştu.

TRABZON USULÜ PALAMUT EKŞİLİSİ

Trabzon usulü palamut ekşilisinde maydanoz, domates, biber, soğan, patates ve sarımsak kullanılıyor. Yemeğe sıvı yağ ve tereyağı da ekleniyor.

Malzemeler pişme sürelerine göre tepsiye yerleştiriliyor. Geç pişen ürünler alta, daha kısa sürede pişenler ise üst bölümlere diziliyor. Palamut malzemelerin ortasında kalacak şekilde yerleştiriliyor. Maydanoz son aşamada eklenirken yemek piştikten sonra isteğe göre limon dilimleriyle servis ediliyor.

TRABZON'DA BALIK TÜKETİMİ ARTTI

Kaan Bayram, son yıllarda Trabzon'daki balık tüketiminin arttığını ve kentin bu alanda iyi bir noktaya ulaştığını söyledi. Karadeniz'deki palamut bolluğunun sürmesiyle balığın hem evlerde hem de restoranlarda daha fazla tüketilmesi bekleniyor.