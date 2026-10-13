AJet’ten yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyası! İşte indirim kodu ve uçuş tarihleri

İndirimli bilet kampanyası AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. (A Haber)

AJET KAMPANYASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kampanyadan yararlanırken satın alma ve seyahat tarihlerinin yanı sıra uçuşun kapsamda olup olmadığına da dikkat edilmesi gerekiyor. İndirim yalnızca belirtilen tarihlerde satın alınan ve kampanya koşullarını karşılayan uçuşlarda geçerli.

AJet, kampanya ve fırsatlara ilişkin kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme veya teklifi herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutuyor. Şirket ayrıca kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlarda yasal işlem yapma hakkını da saklı tuttuğunu belirtiyor.