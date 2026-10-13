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AJet’ten yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyası! İşte indirim kodu ve uçuş tarihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet’ten yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyası! İşte indirim kodu ve uçuş tarihleri

AJet, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümüne özel yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. 13 Ekim’de alınacak biletlerde geçerli kampanyayla İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Trabzon’a birçok noktaya indirimli uçulabilecek.

AJet, Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümüne özel bir uçak bileti kampanyası başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı belirli yurt içi direkt uçuşlarda vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacak. Biletlerin 13 Ekim 2026'da alınması gerekiyor.

AJet, Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim uygulayacak. (A Haber Grafik Ekibi)AJet, Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim uygulayacak. (A Haber Grafik Ekibi)

AJET'TEN YURT İÇİ UÇUŞLARA YÜZDE 30 İNDİRİM

AJet, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yolcularına özel bir fırsat sundu. Kampanya kapsamında Ankara çıkışlı ve varışlı, şirketin gerçekleştirdiği tarifeli yurt içi direkt seferlerde biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 ile 23.59 arasında satın alması gerekiyor. İndirim için ESBDOM30 kodunun ödeme ekranında kullanılması şart.

İndirimli uçak biletleri 13 Ekim’de saat 11.00’den itibaren satışa sunulacak. (A Haber)İndirimli uçak biletleri 13 Ekim’de saat 11.00’den itibaren satışa sunulacak. (A Haber)

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki belirli uçuşlarda geçerli olacak. Ancak bazı tarihler indirim kapsamı dışında tutuldu. Kampanyanın temel koşulları şöyle:

  • Bilet satın alma tarihi: 13 Ekim 2026
  • Satış saatleri: 11.00-23.59
  • İndirim kodu: ESBDOM30
  • İndirim oranı: Vergiler hariç yüzde 30
  • Seyahat tarihleri: 7 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027
  • Satın alma kanalları: AJet'in internet sitesi ve AJet Mobil

İndirim, tek yön biletler için belirlenirken gidiş-dönüş biletlerinde de uygulanabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu uçuşların ve seyahat tarihlerinin satın alma öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.

AJet’in indirim kampanyası 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor. (A Haber)AJet’in indirim kampanyası 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor. (A Haber)

HANGİ TARİHLERDE İNDİRİM UYGULANMAYACAK?

AJet'in kampanyasında iki ayrı dönem kapsam dışında bırakıldı. Bu tarihlerdeki uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatından yararlanılamayacak.

  • 25 Aralık 2026 – 3 Ocak 2027
  • 22 Ocak 2027 – 7 Şubat 2027

Bu dönemler dışında kalan ve kampanya koşullarını karşılayan uçuşlar, belirtilen seyahat tarihleri içinde indirim kapsamında değerlendirilecek.

AJet’in yüzde 30 indirim fırsatı İstanbul, İzmir ve Antalya uçuşlarını da kapsıyor. (A Haber)AJet’in yüzde 30 indirim fırsatı İstanbul, İzmir ve Antalya uçuşlarını da kapsıyor. (A Haber)

AJET'İN KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

Kampanya, Ankara çıkışlı ve varışlı belirli yurt içi direkt uçuşlarda geçerli. AJet'in açıkladığı destinasyonlar arasında büyük şehirlerin yanı sıra farklı bölgelerdeki havalimanları da bulunuyor.

İndirim kapsamındaki uçuş noktaları şöyle:

İstanbul, İzmir, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Batman, Bodrum, Çanakkale, Mersin, Diyarbakır, Dalaman, Edremit, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Gazipaşa, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Şırnak, Ordu/Giresun, Rize, Siirt, Samsun, Trabzon ve Van.

İndirimli bilet kampanyası AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. (A Haber)İndirimli bilet kampanyası AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. (A Haber)

AJET KAMPANYASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kampanyadan yararlanırken satın alma ve seyahat tarihlerinin yanı sıra uçuşun kapsamda olup olmadığına da dikkat edilmesi gerekiyor. İndirim yalnızca belirtilen tarihlerde satın alınan ve kampanya koşullarını karşılayan uçuşlarda geçerli.

AJet, kampanya ve fırsatlara ilişkin kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme veya teklifi herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutuyor. Şirket ayrıca kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlarda yasal işlem yapma hakkını da saklı tuttuğunu belirtiyor.

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