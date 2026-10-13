AJet’ten yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyası! İşte indirim kodu ve uçuş tarihleri
AJet, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümüne özel yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. 13 Ekim’de alınacak biletlerde geçerli kampanyayla İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Trabzon’a birçok noktaya indirimli uçulabilecek.
AJet, Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümüne özel bir uçak bileti kampanyası başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı belirli yurt içi direkt uçuşlarda vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacak. Biletlerin 13 Ekim 2026'da alınması gerekiyor.
AJET'TEN YURT İÇİ UÇUŞLARA YÜZDE 30 İNDİRİM
AJet, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yolcularına özel bir fırsat sundu. Kampanya kapsamında Ankara çıkışlı ve varışlı, şirketin gerçekleştirdiği tarifeli yurt içi direkt seferlerde biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 ile 23.59 arasında satın alması gerekiyor. İndirim için ESBDOM30 kodunun ödeme ekranında kullanılması şart.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanya, 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki belirli uçuşlarda geçerli olacak. Ancak bazı tarihler indirim kapsamı dışında tutuldu. Kampanyanın temel koşulları şöyle:
- Bilet satın alma tarihi: 13 Ekim 2026
- Satış saatleri: 11.00-23.59
- İndirim kodu: ESBDOM30
- İndirim oranı: Vergiler hariç yüzde 30
- Seyahat tarihleri: 7 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027
- Satın alma kanalları: AJet'in internet sitesi ve AJet Mobil
İndirim, tek yön biletler için belirlenirken gidiş-dönüş biletlerinde de uygulanabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu uçuşların ve seyahat tarihlerinin satın alma öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.