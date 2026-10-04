Trabzon’da tezgâhları dolduran palamutlar büyüdü, tanesi 1 kiloya kadar çıktı. Sezon başında 300-500 gram olan balıkların ağırlığındaki artış fiyatlara da yansıdı. Tanesi 100-150 TL arasında satılan palamuda ilgi sürerken, esnaf yağlanmaya başlayan balığın 10-15 gün sonra tuzlanabileceğini belirtiyor.

Trabzon'da palamut bolluğu sürerken tezgâhlardaki balıklar da irileşti. Sezon başında 300-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi 1 kiloya kadar ulaştı. Balıkçı esnafı, ağırlık artışının fiyatlara 20-50 TL arasında yansıdığını, özellikle hafta sonlarında satışların arttığını söyledi.

PALAMUDUN AĞIRLIĞI 1 KİLOYA ÇIKTI Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını ve balığın hâlen bol şekilde avlandığını söyledi. Tezgâhlardaki palamutların büyüdüğünü belirten Çoğalmış, "Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.