Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu Toplantısı'nda yatırım fonlarının tasfiye süreci ele alındı. 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar TL'lik tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu Toplantısı'nda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar TL'lik ayni ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
43 BİN 643 YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen 5. Fon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki son durum değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından geçtiğimiz hafta A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
40,5 MİLYAR TL'LİK TASFİYE İÇİN HEDEF HAFTA SONU
Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda toplam 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece söz konusu şirketlere ait 66 yatırım fonunda bulunan toplam 45 bin 745 kişinin 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri tamamlanmış olacak.