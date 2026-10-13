-°C
CANLI YAYIN

Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu Toplantısı'nda yatırım fonlarının tasfiye süreci ele alındı. 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar TL'lik tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu Toplantısı'nda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar TL'lik ayni ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta - 1

43 BİN 643 YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen 5. Fon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki son durum değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından geçtiğimiz hafta A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta - 2

40,5 MİLYAR TL'LİK TASFİYE İÇİN HEDEF HAFTA SONU

Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda toplam 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece söz konusu şirketlere ait 66 yatırım fonunda bulunan toplam 45 bin 745 kişinin 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri tamamlanmış olacak.

Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta - 3

GÖZLER 14 EKİM'DE TBMM'DE

Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifi, 9 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülüyor.

Fon yatırımcılarına 6,4 milyar TL ödeme yapıldı! 40,5 milyar TL'lik tasfiyede kritik hafta - 4

65 FON İÇİN DAHA ÖDEME HAZIRLIĞI

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tasfiye kapsamındaki diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor. Böylece tasfiye sürecindeki yatırımcıların ödemelerine yönelik yeni bir aşamaya geçilmesi planlanıyor.

Özgür Özelden iftiraya devam edin talimatıÖzgür Özelden iftiraya devam edin talimatı ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'İFTİRAYA DEVAM EDİN' TALİMATI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A HaberdeAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haberde AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜYÜKGÜMÜŞ A HABER'DE

Fiyatını duyan şaşırıyor! Boş köpük kasa içindeki balıktan 3 kat daha pahalı
Sonraki Haber
Fiyatını duyan şaşırıyor! Boş köpük kasa içindeki balıktan 3 kat daha pahalı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın