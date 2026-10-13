43 BİN 643 YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen 5. Fon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki son durum değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından geçtiğimiz hafta A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.