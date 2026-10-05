-°C
CANLI YAYIN

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor!

Milyonlarca emekli ve memurun zam gündeminde yakından izlediği eylül enflasyonu bugün saat 10.00’da açıklanacak. 20 ekonomistin katıldığı ankette aylık artış beklentisi yüzde 2,18 oldu. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 30,16’ya gerilemesi beklenirken, gözler TÜİK’in duyuracağı verilere çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olurken, bu tahmine göre yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 1

Asgari ücret zammı tartışmalarıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memurlar ve memur emeklileri tarafından zam gündeminde yakından takip edilen veriler, fiyat artışlarının eylül ayındaki seyrini ortaya koyacak.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 2

EYLÜL ENFLASYONU BUGÜN SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK

TÜİK, aylık enflasyon verilerini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle eylül 2026 verileri, 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 3

20 EKONOMİSTİN ORTALAMA BEKLENTİSİ YÜZDE 2,18

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin 20 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde, aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 4

Aylık artışın yüzde 2,18 olması hâlinde, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 olarak hesaplandı.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 5

Bu yıl aylara göre beklentiler ve gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle:

Ay Yıl sonu enflasyon beklentisi (%) Aylık enflasyon beklentisi (%) Gerçekleşen aylık enflasyon (%)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65 1,71
Haziran 29,00 1,04 0,99
Temmuz 29,55 1,82 1,78
Ağustos 29,49 1,86 1,84
Eylül 29,66 2,18 Henüz açıklanmadı

AĞUSTOSTA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artmıştı. Artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti.

Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor! - 6

On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olmuştu.

#TÜİK Enflasyon #Eylül Enflasyonu
Türk Kızılay personeline nakdi tazminat düzenlemesi Meclis yolunda
Sonraki Haber
Türk Kızılay personeline nakdi tazminat düzenlemesi Meclis yolunda
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın