Milyonların gözü TÜİK'te: Eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanıyor!
Milyonlarca emekli ve memurun zam gündeminde yakından izlediği eylül enflasyonu bugün saat 10.00’da açıklanacak. 20 ekonomistin katıldığı ankette aylık artış beklentisi yüzde 2,18 oldu. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 30,16’ya gerilemesi beklenirken, gözler TÜİK’in duyuracağı verilere çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olurken, bu tahmine göre yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı tartışmalarıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memurlar ve memur emeklileri tarafından zam gündeminde yakından takip edilen veriler, fiyat artışlarının eylül ayındaki seyrini ortaya koyacak.
EYLÜL ENFLASYONU BUGÜN SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK
TÜİK, aylık enflasyon verilerini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle eylül 2026 verileri, 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.