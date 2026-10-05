Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin 20 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde, aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

Aylık artışın yüzde 2,18 olması hâlinde, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 olarak hesaplandı.

Bu yıl aylara göre beklentiler ve gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle:

Ay Yıl sonu enflasyon beklentisi (%) Aylık enflasyon beklentisi (%) Gerçekleşen aylık enflasyon (%) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29,00 1,04 0,99 Temmuz 29,55 1,82 1,78 Ağustos 29,49 1,86 1,84 Eylül 29,66 2,18 Henüz açıklanmadı

AĞUSTOSTA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artmıştı. Artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti.