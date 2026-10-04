TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Genel Kurulda Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi amacıyla görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerini düzenleyen Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek.

Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. (Foto: ahaber.com.tr)

FAALİYET BÖLGESİNDE GÖREV ALAN PERSONELE NAKDİ TAZMİNAT

Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması konusunda tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.