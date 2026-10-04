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Türk Kızılay personeline nakdi tazminat düzenlemesi Meclis yolunda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk Kızılay personeline nakdi tazminat düzenlemesi Meclis yolunda

Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunun gündemine geliyor. Teklifle olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Genel Kurulda Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi amacıyla görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerini düzenleyen Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek.

Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. (Foto: ahaber.com.tr)Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. (Foto: ahaber.com.tr)

FAALİYET BÖLGESİNDE GÖREV ALAN PERSONELE NAKDİ TAZMİNAT

Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması konusunda tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor. (Foto: ahaber.com.tr)Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor. (Foto: ahaber.com.tr)

TCMB BAŞKANI KARAHAN 6 EKİM'DE SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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