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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için kritik verilerden biri daha belli oldu. TÜİK, eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıkladı. Böylece temmuz ve ağustosun ardından üçüncü ayın verisi de zam hesabına dahil oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplama süreci devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon da yüzde 5,57 oldu.

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelere göre, yılın kalan üç ayında oluşacak enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 9-10 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 1

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yılın üçüncü ayına ilişkin enflasyon rakamı tabloya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 2

EYLÜL VERİSİYLE ÜÇ AYLIK ZAM HESABI DEĞİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon değişimine göre belirleniyor. Bu nedenle her ay açıklanan TÜFE rakamı, ocak ayında yapılacak artışın hesabında önem taşıyor.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte altı aylık dönemin ilk üç ayı tamamlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 3

FARKLI KURUMLARDAN OCAK ZAMMI TAHMİNLERİ

Eylül enflasyonunun ardından 2027 Ocak zammına ilişkin tahminler de maaş hesaplamalarına yansıdı. Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamada farklı tahminlere göre ortaya çıkan rakamlar birbirinden ayrışıyor.

Tablodaki hesaplamalara göre zam oranları şöyle:

Tahmin Zam oranı
TCMB tahmini %8,7
OVP tahmini %9,04
Piyasa tahmini %10,06
AA Finans tahmini %10,71
FKE tahmini %10,73

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 4

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57'YE ULAŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Bu nedenle ilk üç ayda ortaya çıkan yüzde 5,57'lik oran, ocak ayında yapılacak artış açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

Faruk Erdem, canlı yayındaki değerlendirmesinde daha önce iki aylık enflasyonun yüzde 3,65 seviyesinde olduğunu, eylül verisinin ardından üç aylık oranın yüzde 5,57'ye yükseldiğini belirtti. Ancak bu oran emeklilerin kesin ocak zammı değil. Önümüzde ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç enflasyon verisi daha bulunuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 5

FARUK ERDEM'DEN EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ

Erdem, mevcut tablo üzerinden yaptığı değerlendirmede yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında gerçekleşebileceğini söyledi. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam da yaklaşık yüzde 10 seviyesine yaklaşacak.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise söz konusu oranın henüz kesinleşmemiş olması. Emeklilerin gerçek zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 6

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamada farklı kurumların tahminleri dikkate alındı. Buna göre tabloda;

  • TCMB tahmini: yüzde 8,7
  • OVP tahmini: yüzde 9,04
  • Piyasa tahmini: yüzde 10,06
  • AA Finans tahmini: yüzde 10,71
  • FKE tahmini: yüzde 10,73

oranları üzerinden hesaplama yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 7

Bu oranların mevcut maaşlara uygulanması halinde ortaya çıkan tahmini rakamlar şöyle:

23 bin 552 TL maaş alan emekli

  • TCMB tahminine göre: 25.601 TL
  • OVP tahminine göre: 25.681 TL
  • Piyasa tahminine göre: 25.921 TL
  • AA Finans tahminine göre: 25.933 TL
  • FKE tahminine göre: 26.079 TL

24 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 26.088 TL
  • OVP: 26.170 TL
  • Piyasa: 26.414 TL
  • AA Finans: 26.426 TL
  • FKE: 26.575 TL

25 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 27.175 TL
  • OVP: 27.260 TL
  • Piyasa: 27.515 TL
  • AA Finans: 27.528 TL
  • FKE: 27.638 TL

26 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 28.262 TL
  • OVP: 28.350 TL
  • Piyasa: 28.616 TL
  • AA Finans: 28.629 TL
  • FKE: 28.790 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 8

27 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 29.349 TL
  • OVP: 29.441 TL
  • Piyasa: 29.717 TL
  • AA Finans: 29.730 TL
  • FKE: 29.897 TL

28 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 30.436 TL
  • OVP: 30.531 TL
  • Piyasa: 30.817 TL
  • AA Finans: 30.832 TL
  • FKE: 31.004 TL

29 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 31.523 TL
  • OVP: 31.622 TL
  • Piyasa: 31.918 TL
  • AA Finans: 31.934 TL
  • FKE: 32.111 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 9

30 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 32.610 TL
  • OVP: 32.712 TL
  • Piyasa: 33.021 TL
  • AA Finans: 33.033 TL
  • FKE: 33.219 TL

31 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 33.697 TL
  • OVP: 33.803 TL
  • Piyasa: 34.122 TL
  • AA Finans: 34.137 TL
  • FKE: 34.326 TL

32 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 34.784 TL
  • OVP: 34.894 TL
  • Piyasa: 35.223 TL
  • AA Finans: 35.239 TL
  • FKE: 35.433 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 10

33 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 35.871 TL
  • OVP: 35.984 TL
  • Piyasa: 36.324 TL
  • AA Finans: 36.342 TL
  • FKE: 36.540 TL

34 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 36.958 TL
  • OVP: 37.075 TL
  • Piyasa: 37.425 TL
  • AA Finans: 37.444 TL
  • FKE: 37.648 TL

35 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 38.045 TL
  • OVP: 38.165 TL
  • Piyasa: 38.526 TL
  • AA Finans: 38.547 TL
  • FKE: 38.756 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 11

36 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 39.132 TL
  • OVP: 39.256 TL
  • Piyasa: 39.627 TL
  • AA Finans: 39.649 TL
  • FKE: 39.863 TL

37 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 40.219 TL
  • OVP: 40.347 TL
  • Piyasa: 40.728 TL
  • AA Finans: 40.751 TL
  • FKE: 40.970 TL

38 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 41.306 TL
  • OVP: 41.437 TL
  • Piyasa: 41.829 TL
  • AA Finans: 41.854 TL
  • FKE: 42.077 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 12

39 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 42.393 TL
  • OVP: 42.528 TL
  • Piyasa: 42.930 TL
  • AA Finans: 42.956 TL
  • FKE: 43.184 TL

40 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 43.480 TL
  • OVP: 43.616 TL
  • Piyasa: 44.032 TL
  • AA Finans: 44.058 TL
  • FKE: 44.292 TL

41 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 44.567 TL
  • OVP: 44.709 TL
  • Piyasa: 45.133 TL
  • AA Finans: 45.161 TL
  • FKE: 45.399 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 13

42 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 45.654 TL
  • OVP: 45.800 TL
  • Piyasa: 46.234 TL
  • AA Finans: 46.263 TL
  • FKE: 46.506 TL

43 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 46.741 TL
  • OVP: 46.890 TL
  • Piyasa: 47.335 TL
  • AA Finans: 47.366 TL
  • FKE: 47.613 TL

44 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 47.828 TL
  • OVP: 47.981 TL
  • Piyasa: 48.436 TL
  • AA Finans: 48.468 TL
  • FKE: 48.720 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 14

45 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 48.915 TL
  • OVP: 49.072 TL
  • Piyasa: 49.537 TL
  • AA Finans: 49.570 TL
  • FKE: 49.829 TL

46 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 50.002 TL
  • OVP: 50.162 TL
  • Piyasa: 50.639 TL
  • AA Finans: 50.673 TL
  • FKE: 50.936 TL

47 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 51.089 TL
  • OVP: 51.253 TL
  • Piyasa: 51.740 TL
  • AA Finans: 51.775 TL
  • FKE: 52.043 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 15

48 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 52.176 TL
  • OVP: 52.343 TL
  • Piyasa: 52.841 TL
  • AA Finans: 52.878 TL
  • FKE: 53.150 TL

49 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 53.263 TL
  • OVP: 53.434 TL
  • Piyasa: 53.942 TL
  • AA Finans: 53.980 TL
  • FKE: 54.257 TL

50 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 54.350 TL
  • OVP: 54.525 TL
  • Piyasa: 55.043 TL
  • AA Finans: 55.083 TL
  • FKE: 55.365 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 16

51 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 55.437 TL
  • OVP: 55.616 TL
  • Piyasa: 56.144 TL
  • AA Finans: 56.185 TL
  • FKE: 56.472 TL

52 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 56.524 TL
  • OVP: 56.706 TL
  • Piyasa: 57.245 TL
  • AA Finans: 57.288 TL
  • FKE: 57.579 TL

53 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 57.611 TL
  • OVP: 57.797 TL
  • Piyasa: 58.346 TL
  • AA Finans: 58.390 TL
  • FKE: 58.686 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 17

54 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 58.698 TL
  • OVP: 58.888 TL
  • Piyasa: 59.447 TL
  • AA Finans: 59.493 TL
  • FKE: 59.794 TL

55 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 59.785 TL
  • OVP: 59.978 TL
  • Piyasa: 60.548 TL
  • AA Finans: 60.595 TL
  • FKE: 60.901 TL

56 bin TL maaş alan emekli

  • TCMB: 60.872 TL
  • OVP: 61.069 TL
  • Piyasa: 61.649 TL
  • AA Finans: 61.698 TL
  • FKE: 62.009 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 18

Mevcut tablo

Dönem Enflasyon
Temmuz %1,78
Ağustos %1,84
Eylül %1,84
3 aylık toplam %5,57
Ekim Bekleniyor
Kasım Bekleniyor
Aralık Bekleniyor
6 aylık tahmin %9-10

%9-10 aralığındaki 6 aylık oran, Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı değerlendirmeye dayalı tahmindir.

EMEKLİLERİN GÖZÜN YILIN SON ÜÇ AYINDA

Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşmasının ardından hesaplamanın tamamlanması için gözler ekim, kasım ve aralık verilerine çevrildi. Yılın kalan bölümünde enflasyonun hangi seviyede gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranını doğrudan etkileyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti - 19

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon değişimine göre hesaplanıyor. Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE verileri dikkate alınıyor.

Altı aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın temelini oluşturuyor. Hesaplama yapılırken aylık enflasyon oranları basitçe toplanmıyor; altı aylık dönemdeki bileşik fiyat artışı esas alınıyor.

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