Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplama süreci devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon da yüzde 5,57 oldu.

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelere göre, yılın kalan üç ayında oluşacak enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 9-10 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.