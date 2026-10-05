SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 Ocak zammında hesap değişti
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için kritik verilerden biri daha belli oldu. TÜİK, eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıkladı. Böylece temmuz ve ağustosun ardından üçüncü ayın verisi de zam hesabına dahil oldu.
Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplama süreci devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon da yüzde 5,57 oldu.
Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelere göre, yılın kalan üç ayında oluşacak enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 9-10 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşti.
Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yılın üçüncü ayına ilişkin enflasyon rakamı tabloya eklendi.
EYLÜL VERİSİYLE ÜÇ AYLIK ZAM HESABI DEĞİŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon değişimine göre belirleniyor. Bu nedenle her ay açıklanan TÜFE rakamı, ocak ayında yapılacak artışın hesabında önem taşıyor.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte altı aylık dönemin ilk üç ayı tamamlandı.