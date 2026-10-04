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SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, "Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine, YTM mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 2026 yılının temmuz ayında ilk kez düzenlenmiş değildir. Bu hüküm, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır." denildi.

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