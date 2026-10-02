Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında, fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının detayları ile ödeme takvimi değerlendirildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören taslak da ele alınırken, düzenlemelerin vatandaşlara ek yük getirmemesi vurgulandı.

İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının gündeminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplanma yöntemi yer aldı. Bu kapsamda ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

ÖDEME TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kurulun 30 Eylül'de fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ile ödeme takvimi de toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI MASADA

Toplantıda ayrıca bir süredir üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak ele alındı. Taslağa nihai şeklin verilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların iletildiği bildirildi.

Açıklamada, ele alınan tüm düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesinin esas alındığı vurgulandı.

"HAKKANİYET VE ADALET GÖZETİLECEK"

Fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümü için ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, sürecin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek hızlı ve etkili şekilde yürütüleceği ifade edildi.