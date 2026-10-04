TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yaşananların bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemediklerini vurgulayan Çakar, “Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşmasında fon soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından KOBİ kredilerindeki yüzde 4,5'lik büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılmasının fon soruşturmalarıyla ilgisinin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplandırdı.

Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olası etkisini değerlendirdi. (Foto: AA)

"SORUŞTURMA ÖNCESİNDE LİKİDİTEYİ RAHATLATAN BAZI KARARLAR VARDI"

Bir süredir KOBİ kredileri üzerinde çalışıldığını dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

"Piyasada zaten son zamanlarda buna bir ihtiyaç vardı. Çünkü likiditeye ulaşma noktasında en büyük sorun KOBİ'lerin likiditeye ulaşmasıydı. Büyüklerin çok fazla bir sorunu yok o anlamda. Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz."

TBB Başkanı Çakar, fonlardan çıkan paranın bankacılık sisteminde kaldığını söyledi. (Foto: AA)

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ NEGATİF ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Alpaslan Çakar, fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisinin olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para. O nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil" yanıtını verdi.